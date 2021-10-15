Феодальная раздробленность: почему украинским креативным индустриям нужно интегрироваться

Какие "боли" бизнесов из креативной индустрии являются самыми актуальными на сегодня, какие практики позволили бизнесам преодолеть шок 2020-го года и вырасти, несмотря на локдауны из-за пандемии, какие риски они видят в ближайшем будущем, как готовятся их преодолевать и какие действия реально помогут креативным индустриям реализовать свой потенциал?

Эти темы обсуждали на тематической панели "Креативная экономика — новый стимул для экономики" на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) Андрей Худо, совладелец и председатель наблюдательного совета холдинга эмоций "!FEST", СЕО FILM.UA Group Виктория Ярмощук, дизайнер, владелица и креативный директор бренда BEVZA Светлана Бевза, Йорг Риоммы, главный и креативный директор Publicis Group (Румыния, Центральная и Восточная Европа), и Андрей Федорив, владелец независимой креативной компании Fedoriv. .

Delo.ua рассказывает о самых интересных кейсах и оригинальных идеях, которыми делились участники панели.

Что станет толчком для роста креативных индустрий в Украине?

С каким ресторанным форматом "!FEST" вышел на зарубежные рынки в локдаун

Андрей Худо, совладелец и председатель наблюдательного совета холдинга эмоций "!FEST" (крупнейшая сеть ресторанов из 130 заведений, отельный и издательский бизнесы), говоря о вызовах, с которыми столкнулся бизнес с началом пандемии, и о решениях, которые помогли компании не только пережить 2020-й год, но уже в 2021-ом нарастить результаты по сравнению с 2019-м, отметил, что сработал принцип: "Ставьте себе такие цели, которые будут вести вас вперед".

Он рассказал о том, как этот принцип был реализован в "!FEST" в 2020 году, в сложнейший период для индустрии гостеприимства, оказавшейся одной из наиболее пострадавших от COVID-19, ведь рестораны и отели вообще не могли работать месяцами.

Предприниматель признался, что начало пандемии было для менеджмента компании шоком: "Мы столкнулись с новым вызовом, когда тебе запрещают работать. Такой риск в бизнес-модели не был предусмотрен".

Но в "!FEST" быстро нашли, чем занять персонал, пока рестораны закрыты, — начали шить маски, которые на тот момент были в дефиците. А также поняли, что локдаун оказался уникальным моментом для монопроекта "П’яна вишня": он работал, и потребитель мог купить с собой бутылку наливки.

"Потому мы решили, что не будем сидеть и плакать даже во время пандемии, что надо двигаться вперед. Если "П’яну вишню" можно продавать, то давайте открывать такие заведения и дальше", — рассказал Андрей Худо. В результате в 2020-2021 году холдинг открыл 10 заведений в формате "П’яна вишня" не только в Украине, но также в Румынии и Польше.





Быстрее всего восстанавливаются моноформаты "П’яна вишня" или "Реберня", поделился наблюдениями предприниматель. Де-факто ресторанная индустрия справилась с ударом, который нанесла им пандемия, заключил Андрей Худо: "Одни концепты закрываются, другие открываются. Отрасль бурлит и планирует будущее".

Еще одним успешным кейсом выхода на зарубежные рынки является масштабная продажа "Видавництвом Старого Лева" прав на две украинские книги в 30 стран мира.

Сейчас холдинг нацелен на масштабирование своего инновационного образовательного проекта "Школа вільних та небайдужих". Поставлена цель довести количество школ с двух, работающих сейчас, до 100. "Тогда это сможет повлиять на систему образования в Украине", — считает Андрей Худо.

BEVZA: успех на зарубежных рынках даст рост на локальном

Дизайнер Светлана Бевза, владелица и креативный директор бренда BEVZA, также считает масштабирование главным вызовом для креативного бизнеса.





Она уверена, что через успех на зарубежном рынке компания может достичь роста на локальном. Дизайнер отметила, что сейчас основные поступления в украинскую индустрию моды приходят из-за границы: люксовые зарубежные компании по производству одежды и обуви работают с украинскими фабриками.

При этом фэшн-индустрия имеет огромный потенциал для привлечения зарубежных инвестиций, но при условии, что для текстильной промышленности будут снижены логистические затраты, в частности налог на ввоз сырья, считает Светлана Бевза. Ее компания завозит высокотехнологичные ткани, которые покупает за границей, потому что в Украине их не производят. Как и ткани из переработанных пластиковых бутылок — с такими тканями бренд работает, так как в переходе на переработанные материалы и в смене концепции потребления Светлана Бевза видит огромный потенциал для всего фэшн-рынка.

Fedoriv: чтобы завоевать зарубежные рынки, надо интегрироваться

Чтобы расти на локальном рынке и быть интересными для международных инвесторов, украинским креативным бизнесам необходимо интегрироваться, считает Андрей Федорив, владелец креативной компании Fedoriv.

"Для меня и нашей компании полностью изменилось определение, что является креативностью. 20 лет назад мы воспринимали это как техничный дизайн, победы на каких-то фестивалях креативности.

Сейчас для меня креативность — это способность каждой компании создавать что-то новое и уникальное в условиях невероятных вызовов неожиданности и невероятной конкуренции. Потому что ты не можешь достичь успеха, если ты просто правильно делаешь базовые вещи, которым учат в бизнес-школе.

Если ты хочешь создать эту добавочную ценность, ты должен смешивать абсолютно все креативные дисциплины (театр, музыка, фэшн, кино, еда) для того, чтобы целиться в разных потребителей.

Он называет "войной всех со всеми" ту ситуацию, что наблюдает у клиентов. GoodWine продает помидоры, хамон и дрова, хотя это магазин вина. Заправки ОККО делают бургеры, кофе, продают вино и книги. Rozetkа, созданная как магазин бытовой техники, стала лидером продаж в Украине в сегменте мейнстрим, фэшн-брендов, а также детских игрушек, и сейчас там активно растет категория "алкоголь".

При этом пандемия усилила интерес к украинским креативным компаниям клиентов из таких стран, как Азербайджан, Казахстан Узбекистан, отметил Федорив. Потенциальные заказчики готовы сюда прилетать, так как для них мы более понятны, чем Лондон или Берлин, и платить такие же деньги.

Это возможности для креативной экономики. Но чтобы завоевать те 200 еще не завоеванных рынков, необходимо объединить усилия. Но сейчас в каждой отрасли "феодальная раздробленность", между индустриями есть симпатия, но нет активного полноценного интегрированного сотрудничества, считает Андрей Федорив.

Интеграция в фешн-проекте про Триполье: BEVZA, Nadiia и археологи

Примером такого кросс-проекта (их хоть и редко, но все же создают украинские креаторы), стал проект о трипольской культуре, инициатором которого стала Светлана Бевза. Он объединил бренд BEVZA, создавший коллекцию, которую показали на Неделе моды в Нью-Йорке, бренд керамики Nadiia (Надя Шаповал), создавший серию украшений ручной работы. Кроме этого был снят арт-фильм TRYP с аэросъемками Триполья. Для работы над ним привлекли не только режиссеров и стилистов, но ученых заповедника "Трипольская культура".

"Этот проект расширил границы моды. Нашей целью было показать людям других культур красоту нашего наследия. Сделать это эстетично, красиво, на весь мир, чтобы через такой формат современное поколение в других странах мира узнало об Украине", — рассказала Светлана Бевза.

Для бренда BEVZA проект оказался результативным. "Когда вышел фешн-фильм про Триполье и показали коллекцию в Нью-Йорке во время пандемии (показ прошел без зрителей, — Delo.ua), то у нас были заказы со всего мира", — сказала дизайнер.

История, где запрещено слово "нет"

Креативные сферы не объединяются, потому что масштабных кросс-проектов единицы, и владельцы бизнесов не понимают практической пользы от интеграции, не думают шире, не видят, что это даст им в отдаленной перспективе. После того, как два-три таких проекта ворвутся на международный рынок, ситуация изменится, считает Виктория Ярмощук, СЕО FILM.UA Group.

Объединение креативных индустрий будет работать, если каждый возьмет на себя какой-то проект, как, например, современные школы, о которых говорил Андрей Худо, или проект о Триполье, и будет лично двигать его вперед, а остальные креативные деятели дадут ему поддержку, не будут пассивными, считает Андрей Федорив.

Его идея: 200-500-1000 людей, которых мы считаем творцами новой Украины, договариваются между собой, что не критикуют друг друга. "Слово "нет" убивает, потому если мы зайдем в историю, где запрещено слово "нет", а разрешена только поддержка, это будет классная история", — уверен Андрей Федорив.