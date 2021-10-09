Наши в Нью-Йорке: какую выгоду получили украинские бренды от участия в шоуруме на NYFW

В сентябре, в разгар Нью-Йоркской Недели моды, четыре украинских бренда — 91LAB (RITO), Elena Reva, Kacharovska, Foberini — были представлены в шоуруме ARCHETYPE, который уже больше 13 лет представляет лучшие фэшн-бренды в центре города — в районе Сохо на Манхэттене.

Здесь многое было впервые: первый проект Украинского модного альянса, первый проект платформы UYAVA, впервые на Нью-Йоркской Неделе моды украинские бренды в формате шоурума, впервые публикация об украинской моде в журнале WWD — Библии моды. О том, как родилась эта идея, как она была реализована и какие принесла результаты, Delo.ua спросило у ее инициаторов и у основателей брендов.

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Как появился Украинский альянс моды

Инициатором нью-йоркского проекта стали Украинский альянс моды, созданный по инициативе фэшн-компании RITO и платформы UYAVA, недавно основанной Натальей Мыкольской (экс-заместителем министра экономики и бывшим торговым представителем Украины) в партнерстве с американкой Джен Сидаре (глобальным стратегом бренда моды, экс-СЕО Zappos Couture и экс-президентом по продажам Vivienne Westwood America) и Ульяной Хромяк (руководителем Офиса по развитию креативных индустрий при Минкульте), чтобы выводить украинские фэшн--бренды на международный рынок.

Украинский модный альянс — это неформальная инициатива, площадка, где дизайнеры могут кооперироваться, чтобы снизить затраты на участие в международных выставках, шоурумах, чтобы не брать стилистически одинаковые бренды и т.п. Такие альянсы практикуются за границей.

Кто возил украинские бренды в Нью-Йорк

Представление украинских брендов в Нью-Йорке стало возможным благодаря финансовой поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Организацию шоурума в Нью-Йорке, сбор дизайнерских вещей и их отправку в США взяли на себя платформа UYAVA и Офис креативных индустрий Министерства культуры Украины. Вклад дизайнеров заключался в предоставление образцов моделей новых коллекций.

В шоуруме работала Джен Сидаре, имеющая 30-летний опыт работы на американском рынке. Она была заинтересована в том, чтобы в шоурум пришли как можно больше байеров, чтобы они сделали заказы, так как с каждого заказа получает процент. Разговоры с ними записывала на видео, чтобы дизайнеры получили фидбэк, оценку своей конкурентоспособности, а также проводила онлайн-презентации для байеров, которые не смогли приехать из-за пандемии. Кроме того, отвечала за работу моделей, которые по просьбе байера надевают вещи.

Если дизайнеру ехать самому, то подобное участие в шоуруме, включая приглашение, аренду площадки, пиар-поддержку, обойдется в $20-30 тысяч. Сумма для большинства неподъемная. А показ на Нью-Йоркской неделе моды будет стоить около $100 тысяч.

Украинские бренды были впервые представлены в шоуруме во время NYFW. Хотя об украинской моде здесь слышали: уже несколько сезонов на подиуме показывает свои новые коллекции украинка Светлана Бевза (бренд BEVZA), но ей это делать проще, так как она давно живет в США.

В данном случае был организован заточенный на продажи формат: его основной целью было знакомство байеров с образцами моделей новых коллекций SS 22 четырех украинских брендов, а также представление их стилистам и инфлюенсерам.

"Это совсем не то, что делает диаспора, когда привозит украинского дизайнера, чтобы он продал десять вышитых сорочек", — замечает Наталья Мыкольская.

Искать украинских дизайнеров для участия в шоуруме в Нью-Йорке пришлось в сжатые сроки, и, как оказалось, большинство из них были к этому не готовы: у них не были отшиты сэмплы (образцы) коллекции весны-лета 2022 года. "Многие украинские дизайнеры живут в своем графике, а не в графике мировой моды, коллекция SS 22 уже должна быть отшита и идти по своим байерам, а нью-йоркский шоурум — это последняя точка", — говорит Наталья Мыкольская.

Она считает, что на украинском рынке фэшн-бренду сильно не вырасти, поэтому надо выходить на экспортные рынки. Таким выводом украинских фэшн-брендов на внешние рынки намерена заниматься ее платформа, а также привлекать инвесторов, которые не только профинансируют бизнес, но и помогут ему трансформироваться, чтобы вырасти.

Представление украинских брендов в шоуруме во время Недели моды в Нью-Йорке — одной из четырех столиц моды, куда съезжаются байеры всех стран, стал для платформы пробным шагом.

Какие результаты получили

Большим успехом промокомпании организаторы считают публикацию об Украинском модном альянсе на NYFW в профессиональном издании индустрии моды Women's Wear Daily (WWD). Этот журнал называют Библией моды, и он редко пишет о неизвестных брендах.

За шесть дней в шоурум пришли более 70 представителей модной индустрии, с 30 байерами и представителями магазинов США и Канады Джейн Сидаре провела встречи-переговоры. Насколько они окажутся результативными, будет понятно позже, когда байеры начнут заказывать вещи из весенне-летних коллекций. Хотя несколько пробных заказов уже сделали.

Delo.ua расспросило у владельцев брендов насколько результативным для своего бизнеса считают они участие в нью-йоркском шоуруме.

Алина Очеретяная (Качоровская), СЕО и совладелица Kacho Group:

- Мы только начали думать о выходе на международные рынки, приценивались, ведь понимали, что своими силами финансово будет тяжело, поэтому оставили покорение иностранных рынков на следующий год. И тут такой звонок… Мы согласились за 15 минут. За три дня согласовали с Джен линейку, которую отправляем в Нью-Йорк. На четвертый день был вызван курьер DHL для отправки образцов в шоурум, через несколько дней все было доставлено. Непосредственно сам шоурум начинался уже через день-два. Все было оперативно — круто сработано.

Было уникальное стечение обстоятельств: Джен отобрала для шоурума в том числе сэмплы нашей коллаборации с Ксенией Шнайдер, которую еще никто не видел. И так совпало, что посылка в Нью-Йорке приземлилась как раз в тот день, когда мы в "Интертопе" презентовали коллаборацию с Ксенией Шнайдер. А на следующий день в WWD вышла статья и редакция выбрала для кавера наш последний компейн, где Ксения в белой ковбойке.

Мы вообще ничего не ожидали, тем более заказов, так как понимали, что это будет первое знакомство с рынком, что у байеров, когда они идут в шоурум, уже все бюджеты расписаны. Для нас это была репутационная история: просто показать продукт людям индустрии, чтобы они увидели, что есть такой бренд и, может быть, запомнили его.





Но мы получили заказ, правда, небольшой — около 50 пар. Но это первая победа, потому что это первый заказ из Штатов.

Плюс мы получили расшифровку по байерам и тем, кто заходил в шоурум, и у нас отвисла челюсть: там было около 20 сочных байеров из профильных компаний, в том числе NeimanMarcus, Saks Fifth Avenue, входящих в десятку лидеров американского рынка.

А кроме того, широко разошлась информация по украинскому рынку: было 45 публикаций и около десяти сюжетов в новостях.

Татьяна Абрамова, основатель ница и СЕО компании RITO:

— Рассказывать, что мы получили море заказов — стопроцентно нет. Это была пристрелка. В шоурум приходили представители крупных компаний, таких как Saks Fifth Avenue, презентабельные байеры и агенты очень высокого уровня. Нами заинтересовался Wolford (лидер индустрии в сегменте доступной роскоши — Delo.ua), сравнив нас с Missoni.

Для меня интересен их взгляд на стилистику. Например, мы рассчитывали на одни хиты, а они выбрали совсем другие: в летней коллекции мы давали более утонченные кружевные вещи, а они отобрали вещи из более грубой пряжи. После этого мы поняли, что хотели бы привлечь стилиста с американского рынка, чтобы он на старте подсказал, в каком направлении идти. Будем обсуждать это с Джен. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы соцсети нашего бренда вело американское агентство. Если выходить на внешние рынки, нужно играть по их правилам и смотреть на мир их глазами. Нам это интересно. Но это дорогое удовольствие. Если наши агентства — это больше $1000-2000 в месяц, то там цены несоизмеримые.

Джен — фэшн-гуру с колоссальным опытом, заточенная на американский рынок, кое-что подсказала, в том числе по ценообразованию, показала интересных людей, на которых нужно ориентироваться. Сказала, что пару заказов будет: компания, работавшая с итальянским дизайном, хочет попробовать с нами, потому что мы им напомнили итальянцев. Хорошо, что привлекли Джен, у нее масса личных связей, например, ее близкий друг — дизайнер по трикотажу Burberry.

Есть возможность выхода на американский рынок — нужно воспользоваться. Понять, какой температуры вода, ты сможешь, когда вступишь в эту воду.