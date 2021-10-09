Lifestyle 4 часа назад

Наши в Нью-Йорке: какую выгоду получили украинские бренды от участия в шоуруме на NYFW

Впервые в Нью-Йорке на Неделе моды четыре украинских бренда были представлены в шоуруме. Для этого они консолилировались в Украинский модный альянс. Принес ли такой формат бизнес-результаты Delo узнавло у владельцев фэшн-компаний

Шоурум Украинского альянса моды в Нью-Йорке. Фото: UYAVA Шоурум Украинского альянса моды в Нью-Йорке. Фото: UYAVA
Шоурум Украинского альянса моды в Нью-Йорке. Фото: UYAVA

В сентябре, в разгар Нью-Йоркской Недели моды, четыре украинских бренда 91LAB (RITO), Elena Reva, Kacharovska, Foberini были представлены в шоуруме ARCHETYPE, который уже больше 13 лет представляет лучшие фэшн-бренды в центре города в районе Сохо на Манхэттене.

Здесь многое было впервые: первый проект Украинского модного альянса, первый проект платформы UYAVA, впервые на Нью-Йоркской Неделе моды украинские бренды в формате шоурума, впервые публикация об украинской моде в журнале WWD — Библии моды. О том, как родилась эта идея, как она была реализована и какие принесла результаты, Delo.ua спросило у ее инициаторов и у основателей брендов.

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Как появился Украинский альянс моды

Инициатором нью-йоркского проекта стали Украинский альянс моды, созданный по инициативе фэшн-компании RITO и платформы UYAVA, недавно основанной Натальей Мыкольской (экс-заместителем министра экономики и бывшим торговым представителем Украины) в партнерстве с американкой Джен Сидаре (глобальным стратегом бренда моды, экс-СЕО Zappos Couture и экс-президентом по продажам Vivienne Westwood America) и Ульяной Хромяк (руководителем Офиса по развитию креативных индустрий при Минкульте), чтобы выводить украинские фэшн--бренды на международный рынок.

Украинский модный альянс — это неформальная инициатива, площадка, где дизайнеры могут кооперироваться, чтобы снизить затраты на участие в международных выставках, шоурумах, чтобы не брать стилистически одинаковые бренды и т.п. Такие альянсы практикуются за границей.

Кто возил украинские бренды в Нью-Йорк

Украинский модный альянс

Представление украинских брендов в Нью-Йорке стало возможным благодаря финансовой поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Организацию шоурума в Нью-Йорке, сбор дизайнерских вещей и их отправку в США взяли на себя платформа UYAVA и Офис креативных индустрий Министерства культуры Украины. Вклад дизайнеров заключался в предоставление образцов моделей новых коллекций.

В шоуруме работала Джен Сидаре, имеющая 30-летний опыт работы на американском рынке. Она была заинтересована в том, чтобы в шоурум пришли как можно больше байеров, чтобы они сделали заказы, так как с каждого заказа получает процент. Разговоры с ними записывала на видео, чтобы дизайнеры получили фидбэк, оценку своей конкурентоспособности, а также проводила онлайн-презентации для байеров, которые не смогли приехать из-за пандемии. Кроме того, отвечала за работу моделей, которые по просьбе байера надевают вещи.

шаурумДжен Сидаре с моделью в шоуруме, представляющем вещи украинских брендов на Нью-Йоркской неделе моды. Фото предоставлено UYAVA

Если дизайнеру ехать самому, то подобное участие в шоуруме, включая приглашение, аренду площадки, пиар-поддержку, обойдется в $20-30 тысяч. Сумма для большинства неподъемная. А показ на Нью-Йоркской неделе моды будет стоить около $100 тысяч. 

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Украинские бренды были впервые представлены в шоуруме во время NYFW. Хотя об украинской моде здесь слышали: уже несколько сезонов на подиуме показывает свои новые коллекции украинка Светлана Бевза (бренд BEVZA), но ей это делать проще, так как она давно живет в США.

В данном случае был организован заточенный на продажи формат: его основной целью было знакомство байеров с образцами моделей новых коллекций SS 22 четырех украинских брендов, а также представление их стилистам и инфлюенсерам.

Елена РеваКорнер Elena Reva в шоуруме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

"Это совсем не то, что делает диаспора, когда привозит украинского дизайнера, чтобы он продал десять вышитых сорочек", замечает Наталья Мыкольская. 

Искать украинских дизайнеров для участия в шоуруме в Нью-Йорке пришлось в сжатые сроки, и, как оказалось, большинство из них были к этому не готовы: у них не были отшиты сэмплы (образцы) коллекции весны-лета 2022 года. "Многие украинские дизайнеры живут в своем графике, а не в графике мировой моды, коллекция SS 22 уже должна быть отшита и идти по своим байерам, а нью-йоркский шоурум это последняя точка",   говорит Наталья Мыкольская.

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Она считает, что на украинском рынке фэшн-бренду сильно не вырасти, поэтому надо выходить на экспортные рынки. Таким выводом украинских фэшн-брендов на внешние рынки намерена заниматься ее платформа, а также привлекать инвесторов, которые не только профинансируют бизнес, но и помогут ему трансформироваться, чтобы вырасти.

шоурумМодель в платье Foberini и туфлях Kacharovska в шоуруме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

Представление украинских брендов в шоуруме во время Недели моды в Нью-Йорке одной из четырех столиц моды, куда съезжаются байеры всех стран, стал для платформы пробным шагом. 

Какие результаты получили 

Большим успехом промокомпании организаторы считают публикацию об Украинском модном альянсе на NYFW в профессиональном издании индустрии моды Women's Wear Daily (WWD). Этот журнал называют Библией моды, и он редко пишет о неизвестных брендах.

WWDПубликация об украинских брендах на Нью-Йоркской Неделе моды в Women's Wear Daily.

За шесть дней в шоурум пришли более 70 представителей модной индустрии, с 30 байерами и представителями магазинов США и Канады Джейн Сидаре провела встречи-переговоры. Насколько они окажутся результативными, будет понятно позже, когда байеры начнут заказывать вещи из весенне-летних коллекций. Хотя несколько пробных заказов уже сделали.

Шоурум Украинского альянса моды в Нью-Йорке. Фото: UYAVAШоурум Украинского альянса моды в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

Елена РеваКорнер Elena Reva в шоуруме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

Delo.ua расспросило у владельцев брендов насколько результативным для своего бизнеса считают они участие в нью-йоркском шоуруме.

Алина Очеретяная (Качоровская), СЕО и совладелица Kacho Group:

Алина Очеретяная (Качоровская)Алина Очеретяная (Качоровская), СЕО и совладелица Kacho Group. Фото: Kacho Group

- Мы только начали думать о выходе на международные рынки, приценивались, ведь понимали, что своими силами финансово будет тяжело, поэтому оставили покорение иностранных рынков на следующий год. И тут такой звонок… Мы согласились за 15 минут.  За три дня согласовали с Джен линейку, которую отправляем в Нью-Йорк. На четвертый день был вызван курьер DHL для отправки образцов в шоурум, через несколько дней все было доставлено. Непосредственно сам шоурум начинался уже через день-два. Все было оперативно  круто сработано.

Было уникальное стечение обстоятельств: Джен отобрала для шоурума в том числе сэмплы нашей коллаборации с Ксенией Шнайдер, которую еще никто не видел. И так совпало, что посылка в Нью-Йорке приземлилась как раз в тот день, когда мы в "Интертопе" презентовали коллаборацию с Ксенией Шнайдер. А на следующий день в WWD вышла статья и редакция выбрала для кавера наш последний компейн, где Ксения в белой ковбойке.

Промокомпания коллаборации Kachorovska atelier и Ksenia SchnaiderПромокомпания коллаборации Kachorovska atelier и Ksenia Schnaider

Мы вообще ничего не ожидали, тем более заказов, так как понимали, что это будет первое знакомство с рынком, что у байеров, когда они идут в шоурум, уже все бюджеты расписаны.  Для нас это была репутационная история: просто показать продукт людям индустрии, чтобы они увидели, что есть такой бренд и, может быть, запомнили его.

Бренд Kachorovska atelier в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA
Кронер бренда Kachorovska atelier в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

Бренд Kachorovska atelier в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVAБренд Kachorovska atelier в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

Но мы получили заказ, правда, небольшой около 50 пар. Но это первая победа, потому что это первый заказ из Штатов.

Плюс мы получили расшифровку по байерам и тем, кто заходил в шоурум, и у нас отвисла челюсть: там было около 20 сочных байеров из профильных компаний, в том числе NeimanMarcus, Saks Fifth Avenue, входящих в десятку лидеров американского рынка.

Kachorovska atelier в шоу-руме в Нью-ЙоркеБренд Kachorovska atelier в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

А кроме того, широко разошлась информация по украинскому рынку: было 45 публикаций и около десяти сюжетов в новостях.

Татьяна Абрамова, основательница и СЕО компании RITO:

Абрамова Татьяна Татьяна Абрамова, основательница и СЕО компании RITO (слева). Фото предоставлено RITO

Рассказывать, что мы получили море заказов — стопроцентно нет. Это была пристрелка. В шоурум приходили представители крупных компаний, таких как Saks Fifth Avenue, презентабельные байеры и агенты очень высокого уровня. Нами заинтересовался Wolford (лидер индустрии в сегменте доступной роскоши — Delo.ua), сравнив нас с Missoni.

Рито91LAB (RITO) в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

Для меня интересен их взгляд на стилистику. Например, мы рассчитывали на одни хиты, а они выбрали совсем другие: в летней коллекции мы давали более утонченные кружевные вещи, а они отобрали вещи из более грубой пряжи. После этого мы поняли, что хотели бы привлечь стилиста с американского рынка, чтобы он на старте подсказал, в каком направлении идти. Будем обсуждать это с Джен. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы соцсети нашего бренда вело американское агентство. Если выходить на внешние рынки, нужно играть по их правилам и смотреть на мир их глазами. Нам это интересно. Но это дорогое удовольствие. Если наши агентства — это больше $1000-2000 в месяц, то там цены несоизмеримые.

Рито в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA91LAB (RITO) в шоу-руме в Нью-Йорке. Фото предоставлено UYAVA

Джен — фэшн-гуру с колоссальным опытом, заточенная на американский рынок, кое-что подсказала, в том числе по ценообразованию, показала интересных людей, на которых нужно ориентироваться. Сказала, что пару заказов будет: компания, работавшая с итальянским дизайном, хочет попробовать с нами, потому что мы им напомнили итальянцев. Хорошо, что привлекли Джен, у нее масса личных связей, например, ее близкий друг — дизайнер по трикотажу Burberry.

Есть возможность выхода на американский рынок — нужно воспользоваться. Понять, какой температуры вода, ты сможешь, когда вступишь в эту воду.

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