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Украинский дизайнер Эльвира Гасанова показала в Нью-Йорке коллекцию в цифровом формате

Цифровой показ коллекции на New York Fashion Week стал для украинского дизайнера Эльвиры Гасановой еще одним шагом в закреплении позиций бренда на рынке США

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова показала в Нью-Йорке коллекцию в цифровом формате Украинский дизайнер Эльвира Гасанова показала в Нью-Йорке коллекцию в цифровом формате

Украинский бренд Gasanova представил цифровой показ коллекции SS22 на Неделе моды в Нью-Йорке (New York Fashion Week)

В своей коллекции на сезон весна-лето 2022 Эльвира Гасанова продолжает исследовать новые грани фирменного праздничного настроения бренда GASANOVA с помощью эффектных пропорций, ярких цветов и пульсирующей энергии.

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Сияющие платья из кристаллов, известные во всем мире благодаря Джиджи Хадид, Кортни Кардашьян и другим знаменитостям, в этом сезоне получили новый силуэт глубокого синего, молочно-белого и элегантного черного оттенков, пишет fashionweek.ua.

Коллекциия GASANOVA SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.uaКоллекциия Gasanova SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.ua

Коллекциия GASANOVA SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.uaКоллекциия Gasanova SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.ua

Коллекциия GASANOVA SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.uaКоллекциия Gasanova SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.uaВыразительная часть коллекции посвящена структурным оборкам на мини-платьях и объемных топах, эффект от которых усиливается благодаря насыщенным цветам — ультрамарина, изумрудно-зеленом, мадженте, грушево-желтом. 

"Наша коллекция точно подтолкнет девушек к желанию красиво одеться и наслаждаться жизнью ", — говорит дизайнер.

GASANOVAКоллекциия Gasanova SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.ua

Коллекциия GASANOVA SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.uaКоллекциия Gasanova SS22 на New York Fashion Week. Фото: fashionweek.ua

В США бренд Gasanova узнали благодаря тому, что знаменитости  —  модель Джидж Хадид и актриса и фотомодель Кортни Кардашьян в выложила в соцсетях свои фото в комбинезоне Swarovski — бестселлере бренда. А также Кортн Кардашьян примеряла сексапильное платье из коллекции Gasanova, опубликовав фотографии в своих социальных сетях. "Вместе с ней позируют сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер, а на троих у этих красоток более 250 миллионов подписчиков в Инстаграм", отметил Vogue.ua. 

khloekardashianФото: @khloekardashian

Одним из новых направлений бренда, запущенных вовремя пандемии стало создание капсульной коллекции: в Gasanova Сapsule Drop вошли13 вещей — брючный костюм, платье в бельевом стиле, кожаные брюки, сорочка, платье с длинным рукавом, худи, трикотажный набор для перелетов, футболка и шелковая юбка. Еще одной особенностью этого предложения стала размерная сетка от XS до 3XL.

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Изоляция во время локдауна заострила внимание люде на правильно сформированном гардеробе. Еще одним фактором интереса к такому предложению стала тотальная нехватка времени, которая заставляет людей оптимизировать все, что только можно, заметила Эльвира Гасанова. "Мне очень нравится такое стремление к практичности и осознанности, ведь одежда должна жить вместе с нами, а не пылиться в шкафу", -  считает дизайнер.

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