Lifestyle 8 минут назад

Свежая мода: дерзкие идеи молодых на показах UFW для тех, кто любит эксперименты (ФОТО)

Для тех, кто любит экспериментировать со своим гардеробом и ищет свежие идеи для обновления имиджа, Delo.ua выбрало яркие и смелые приемы в коллекциях дизайнеров-участников New Generation Day

Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Бекстейдж New Generation Day на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: Yuliya Psaryova на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: Yuliya Psaryova на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko «Color boom» на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

В этом году Ukrainian Fashion Week не изменил традиции, и финальным днем Недели моды, как и в прошлые годы, стал New Generation Day, который полностью отдан молодым дизайнерам.

На главном подиуме прошли показы начинающих  New Name и Fresh Fashion.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Но был и нетрадиционный элемент. Впервые на UFW показали цифровые коллекции в рамках проекта Pushka didgital show.

Участниками диджитал-показа, устроенного во дворе "Мистецького арсенала", где был установлен большой экран, стали 8 дизайнеров    TaNich, 0820-SFF, nemaimesyats, Яковлева Анна, Aliona Prodan, dfd_360, Blanc de Blanc, Kai Kai.

пушкаPushka didgital show. Фото: fashionweek.ua

Погляд у майбутнє

Заключительным событием UFW стал финал конкурса "Погляд у майбутнє", организованный Ukrainian Fashion Council при поддержке Украинского культурного фонда.

17 финалистов из 11 городов Украины показали свои коллекции. А жюри, известные украинские дизайнеры Лилия Пустовит, Андре Тан, Артем Климчук, Лилия Литковская, Владимир Подолян, Екатерина Сильченко, Иван Фролов, назвали победителей.

Гран-при получила Лилия Олейник из города Смела Черкасской области за коллекцию Genderles.

1 место ПоглядGenderles. Фото: Владимир Босак, Андрей Соколов, UFW

Второе место у Ольги Очкас из Мариуполя за коллекцию Decay.

2 место ПоглядDecay. Фото: Владимир Босак, Андрей Соколов, UFW

Третье место у Натальи Довганич  из города Старый за коллекцию Future urban nomads.

3 место ПоглядFuture urban nomads. Фото: Владимир Босак, Андрей Соколов, UFW

Победители получили профессиональные подарки от партнеров, а обладательница Гран-при — денежную премию на создание коллекции и возможность представлять Украину на International Young Designers Contest.

Delo.ua рассказывает о ярких смелых идеях в коллекциях дизайнеров-участников New Generation Day.

Читайте также:
В Киеве открылась Ukrainian Fashion Week: акцент на устойчивую моду и молодые имена (ФОТО)

Fresh Fashion

Zharko "Color boom": палитра модных оттенков сезона

 ЖваркоFresh Fashion: Zharko "Color boom" на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

Коллекция Екатерины Жариковой — это взрыв цвета, палитра модных оттенков сезона: фуксия, лайм, синий электрик, оранжевый, лиловый.

Причем в таких сочных насыщенных тонах дизайнер предлагает носить этой осенью и зимой и пуховики.

Fresh Fashion: Zharko "Color boom" на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.uaFresh Fashion: Zharko "Color boom" на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

жаркоFresh Fashion: Zharko "Color boom" на UFW.. Фото: fashionweek.ua

"Полигимния" 2WB: чувственность и свобода 

В коллекции много синего — цвета неба и моря, который ассоциируется с пространством, свободой. И стиль коллекции — чувственный, сексуальный и одновременно комфортный, не ограничивающий свободу движений.

2WB Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

2wbFresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: fashionweek.ua

2wbFresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: fashionweek.ua

Читайте также:
5 модных приемов для осеннего гардероба с подиума Ukrainian Fashion Week

New Name

Вязаные брюки и юбки от Юлии Псаревой

Минимализм и уникальная ручная техника вязания крючком — отличительные черты коллекции.

New Name: Yuliya Psaryova на UFW.New Name: Yuliya Psaryova на UFW.Фото: fashionweek.ua

юлия ПсареваNew Name: Yuliya Psaryova на UFW. Фото: fashionweek.ua

MDNT: 45. "Парящий в ночи": струящиеся ткани и жесткие формы

MDNT:45 New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

MDNT:45 New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

MDNT:45New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

MDNT:45New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

MDNT:45New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине впервые вручили две награды мировой дизайн-премии Red Dot Award (ФОТО, ВИДЕО)
В Украине впервые вручили две награды мировой дизайн-премии Red Dot Award (ФОТО, ВИДЕО)
"Мы формируем новый культурный код в очень сложной сфере" — Борис Цомая, Favbet
"Мы формируем новый культурный код в очень сложной сфере" — Борис Цомая, Favbet
Украинцы создали уникальную технологию ALTstage: дополненная реальность вместе с событиями
Украинцы создали уникальную технологию ALTstage: дополненная реальность вместе с событиями
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Гибель мэра Кривого Рога: МВД склоняется к версии о самоубийстве из-за аудита горбюджета

  3. СБУ провела учения в зоне ООС. Удалось предотвратить "теракт" на вокзале Константиновки

  4. Электронные сигареты с никотином вредят здоровью так же, как и традиционные — исследование

  5. В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...