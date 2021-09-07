Свежая мода: дерзкие идеи молодых на показах UFW для тех, кто любит эксперименты (ФОТО)

В этом году Ukrainian Fashion Week не изменил традиции, и финальным днем Недели моды, как и в прошлые годы, стал New Generation Day, который полностью отдан молодым дизайнерам.

На главном подиуме прошли показы начинающих — New Name и Fresh Fashion.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Но был и нетрадиционный элемент. Впервые на UFW показали цифровые коллекции в рамках проекта Pushka didgital show.

Участниками диджитал-показа, устроенного во дворе "Мистецького арсенала", где был установлен большой экран, стали 8 дизайнеров — TaNich, 0820-SFF, nemaimesyats, Яковлева Анна, Aliona Prodan, dfd_360, Blanc de Blanc, Kai Kai.

Погляд у майбутнє

Заключительным событием UFW стал финал конкурса "Погляд у майбутнє", организованный Ukrainian Fashion Council при поддержке Украинского культурного фонда.

17 финалистов из 11 городов Украины показали свои коллекции. А жюри, известные украинские дизайнеры Лилия Пустовит, Андре Тан, Артем Климчук, Лилия Литковская, Владимир Подолян, Екатерина Сильченко, Иван Фролов, назвали победителей.

Гран-при получила Лилия Олейник из города Смела Черкасской области за коллекцию Genderles.

Второе место у Ольги Очкас из Мариуполя за коллекцию Decay.

Третье место у Натальи Довганич из города Старый за коллекцию Future urban nomads.

Победители получили профессиональные подарки от партнеров, а обладательница Гран-при — денежную премию на создание коллекции и возможность представлять Украину на International Young Designers Contest.

Delo.ua рассказывает о ярких смелых идеях в коллекциях дизайнеров-участников New Generation Day.

Fresh Fashion

Zharko "Color boom": палитра модных оттенков сезона

Коллекция Екатерины Жариковой — это взрыв цвета, палитра модных оттенков сезона: фуксия, лайм, синий электрик, оранжевый, лиловый.

Причем в таких сочных насыщенных тонах дизайнер предлагает носить этой осенью и зимой и пуховики.

"Полигимния" 2 WB: чувственность и свобода

В коллекции много синего — цвета неба и моря, который ассоциируется с пространством, свободой. И стиль коллекции — чувственный, сексуальный и одновременно комфортный, не ограничивающий свободу движений.

New Name

Вязаные брюки и юбки от Юлии Псаревой

Минимализм и уникальная ручная техника вязания крючком — отличительные черты коллекции.

MDNT: 45. "Парящий в ночи": струящиеся ткани и жесткие формы