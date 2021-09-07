Свежая мода: дерзкие идеи молодых на показах UFW для тех, кто любит эксперименты (ФОТО)

В этом году Ukrainian Fashion Week не изменил традиции, и финальным днем Недели моды, как и в прошлые годы, стал New Generation Day, который полностью отдан молодым дизайнерам.
На главном подиуме прошли показы начинающих — New Name и Fresh Fashion.
Но был и нетрадиционный элемент. Впервые на UFW показали цифровые коллекции в рамках проекта Pushka didgital show.
Участниками диджитал-показа, устроенного во дворе "Мистецького арсенала", где был установлен большой экран, стали 8 дизайнеров — TaNich, 0820-SFF, nemaimesyats, Яковлева Анна, Aliona Prodan, dfd_360, Blanc de Blanc, Kai Kai.
Pushka didgital show. Фото: fashionweek.ua
Погляд у майбутнє
Заключительным событием UFW стал финал конкурса "Погляд у майбутнє", организованный Ukrainian Fashion Council при поддержке Украинского культурного фонда.
17 финалистов из 11 городов Украины показали свои коллекции. А жюри, известные украинские дизайнеры Лилия Пустовит, Андре Тан, Артем Климчук, Лилия Литковская, Владимир Подолян, Екатерина Сильченко, Иван Фролов, назвали победителей.
Гран-при получила Лилия Олейник из города Смела Черкасской области за коллекцию Genderles.
Genderles. Фото: Владимир Босак, Андрей Соколов, UFW
Второе место у Ольги Очкас из Мариуполя за коллекцию Decay.
Decay. Фото: Владимир Босак, Андрей Соколов, UFW
Третье место у Натальи Довганич из города Старый за коллекцию Future urban nomads.
Future urban nomads. Фото: Владимир Босак, Андрей Соколов, UFW
Победители получили профессиональные подарки от партнеров, а обладательница Гран-при — денежную премию на создание коллекции и возможность представлять Украину на International Young Designers Contest.
Delo.ua рассказывает о ярких смелых идеях в коллекциях дизайнеров-участников New Generation Day.
Fresh Fashion
Zharko "Color boom": палитра модных оттенков сезона
Fresh Fashion: Zharko "Color boom" на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Коллекция Екатерины Жариковой — это взрыв цвета, палитра модных оттенков сезона: фуксия, лайм, синий электрик, оранжевый, лиловый.
Причем в таких сочных насыщенных тонах дизайнер предлагает носить этой осенью и зимой и пуховики.
Fresh Fashion: Zharko "Color boom" на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: Zharko "Color boom" на UFW.. Фото: fashionweek.ua
"Полигимния" 2WB: чувственность и свобода
В коллекции много синего — цвета неба и моря, который ассоциируется с пространством, свободой. И стиль коллекции — чувственный, сексуальный и одновременно комфортный, не ограничивающий свободу движений.
Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: fashionweek.ua
Fresh Fashion: 2WB на UFW. Фото: fashionweek.ua
New Name
Вязаные брюки и юбки от Юлии Псаревой
Минимализм и уникальная ручная техника вязания крючком — отличительные черты коллекции.
New Name: Yuliya Psaryova на UFW.Фото: fashionweek.ua
New Name: Yuliya Psaryova на UFW. Фото: fashionweek.ua
MDNT: 45. "Парящий в ночи": струящиеся ткани и жесткие формы
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua
New Name: MDNT:45 на UFW. Фото: Александр Козаченко для Delo.ua