5 модных приемов для осеннего гардероба с подиума Ukrainian Fashion Week

49-я Ukrainian Fashion Week, подходит к финалу. Вчера закончились показы основной программы, в которых приняли участие более 30 украинских дизайнеров. Сегодня последний день Недели моды и весь он отдан начинающим: вечером в 16.30, 17.00 т 17.30 пройдут показы молодых дизайнеров, участников программы New Generation.

Показы можно смотреть на Megogo и на сайте на UFW в свободном доступе.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как и в предыдущий год Неделя моды проходит в концепции внесезонности, что дает возможность дизайнерам показать не только коллекции на лето-весну 2022, но и на ближайшие осень-зиму.

О том, какие fashion-тренды "зашили" в свои коллекции дизайнеры-участники UFW, на что ориентироваться, обновляя осенний гардероб, на какие модные идеи в одежде для прогулок по городским улицам обратить внимание, рассказывает Delo.ua

5 модных приемов в коллекциях, показанных на UFW

Комфорт: пончо, накидки, оверсайз-бомберы и свитера-рубашки

Коллекция COAT by Katya Silchenko

Комфорт и многослойность — два основных приема в новой коллекции COAT Катя Сильченко.

"Я добился максимального комфорта в сезоне FW2021 / 22", — говорит дизайнерка .

В ее новой коллекции — вещи из итальянского кашемира, вязанные вручную свитера-рубашки сложного кроя, оверсайз-бомберы и пончо.

Элегантность: пальто, и платья облегающих силуэтов

Другой знаковый элемент коллекции Катя Сильченко называет "элегантностю" современности. Это платья, костюмы и пальто облегающих силуэтов.

Цветовая палитра: карамельный, кремовый, песочный, морская соль и холодная мята.

Главные узоры сезона: клетка и полоска в разных цветовых комбинациях..

Минимализм, широкие брюки и куртки оверсайз

Коллекция Ворожбыт & Земскова ss22Минимализм и комфорт - составляющие новой коллекции дизайнерского дуэта Ворожбит- Земскова.

Выверенные пропорции и расчетливое использование декора: ничего лишнего, каждая деталь на своем месте.

"Наша одежда — связующее звено между грубостью, некой унылостью мегаполиса и тонкими отношениями людей", — говорят татьяна Земскова и Алена Ворожбит.

Силуэты: широкие плечи, приталенные блейзеры, широкие развевающиеся брюки, рубашки и куртки оверсайз. Модные акценты: накладные карманы и металлические подтяжки.

В цветовых решениях отголоски уличных кафе: мягкие тона карамели, молока, какао, а также насыщенные цвета лайма, мяты и лаванды. Стильный ход дизайнеров - сочетать одежду в одном цвете.

Трансформеры: платья-рубашки, куртки на платье

Juliya Kros SS22

Трансформации вещей - стилистическая особенность вещей в коллекции Некоторые модели позволяют создать до пяти образов. Знаковыми предметами коллекции являются платья-рубашки и жакеты, Куртки и плащи в сочетании с легкими платьями в стиле нижнего белья.

Ткани из бамбука, крапивы, конопли и хлопка. Черный и белый, передающие сложность кроя, дополнены светло-оливковым, светло-серым и джинсовым цветов.

Этника в современной интерпретации: широкие плечи и платье- ковер

Перформанс "Дрімота" дизайнера Мария Старчак

Необычное сочетание гуцульских мотивов и строгих костюмов, пестрых галстуков и деловых брюк, непринужденной андрогинности и выраженной маскулинности предлагает дизайнер Мария Старчак.

Вещи сшиты из натуральных материалов: шерсти, вискозы и хлопка.

Цветовая гамма — черный, серый и шоколадный дополнены яркими оттенками гуцульских ковров.

Вещи не имеют гендерной принадлежности.