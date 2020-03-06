Гаджеты 1 час назад

Разработчики придумали, как установить Android на iPhone

Программа сильно ограничена в работе многих функций операционной системы

Разработчики придумали, как установить Android на iPhone Разработчики придумали, как установить Android на iPhone
Фото: 24 канал

Команда разработчиков Corellium выпустила программу, позволяющую установить Android на iPhone 7. Проект получил название Project Sandcastle по аналогии с песочными замками, которые создаются благодаря неограниченному воображению, сообщает ІТС.

Программа работает на основе эксплойта checkra1n, однако сильно ограничена в работе многих функций операционной системы. На текущий момент Project Sandcastle лучше всего работает с iPhone 7, 7+ и iPod Touch 7G, хотя после установки Android на них "отваливается" сотовая связь, камера, звук и Bluetooth.

Также стоит учесть, что вы получите доступ к хранилищу только для чтения и не сможете загружать и устанавливать приложения. На других моделях iPhone дела обстоят ещё хуже. 

Кратко и по делу в Telegram

В прошлом году Apple подала в суд на Corellium за создание виртуальных копий операционной системы iOS в целях тестирования, обвинив разработчиков в нарушении авторских прав. В свою очередь Corellium раскритиковала компанию за ограничение возможностей пользователей работать в песочнице.

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Ранее компания Google подала заявку на получение лицензии от правительства США, запросив разрешение на возобновление бизнеса с Huawei. Как известно, правительство США обвинило Huawei, наложило на нее санкции и запретило американским компаниям сотрудничать с ней, китайскому производителю техники пришлось отказаться от операционной системы Android, ее магазина приложений Play Store и сертификации Play Protect.

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