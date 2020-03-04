IT и Телеком 40 минут назад

Новый плейер и тексты песен: Google обновил приложение YouTube Music на Android

Главным изменением приложения стал обновленный плеер с более простым дизайном

Новый плейер и тексты песен: Google обновил приложение YouTube Music на Android Новый плейер и тексты песен: Google обновил приложение YouTube Music на Android
Фото: XDA

Сегодня, 4 марта, разработчики Google выпустили новую версию приложения YouTube Music на Android, сообщает XDA.

По информации издания, главным изменением стал обновленный плеер. Он получил более простой внешний вид с другим расположением кнопок управления, уменьшенной обложкой альбома, а также обновленным переключателем с музыки на видео.

Кроме этого, в приложении изменили выпадающий список треков и добавили слова песен.

Кратко и по делу в Telegram

Нововведения уже начали получать некоторые пользователи сервиса. В ближайшие недели изменения появятся у всех.

Читайте также:
В Google Translate появились пять новых языков

Напомним, в начале февраля экспериментальный отдел американской корпорации Google Area 120 создал приложение для инструкций, рецептов и советов.

Ранее сообщалось, что украинские блогеры будут получать вознаграждение за каждый новый YouTube-контент.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Конференция Google в 2020 году отменена
Конференция Google в 2020 году отменена
Глава Reddit обвинил TikTok в шпионаже за пользователями
Глава Reddit обвинил TikTok в шпионаже за пользователями
Выдающийся итальянский тенор Витторио Григоло даст благотворительный мастер-класс в Киеве
Выдающийся итальянский тенор Витторио Григоло даст благотворительный мастер-класс в Киеве
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Украина в 2019 году провалила выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС — отчет

  2. В Черновцах под домом больного на коронавирус местные жители устроили бунт (ФОТО и ВИДЕО)

  3. Коронавирус уже в Украине: что важно знать и делать для того, чтобы не заболеть

  4. В Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на мосту Патона (ВИДЕО)

  5. Коронавирус: в Украине изменят правила вызова "скорой"

Загрузка...