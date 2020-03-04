Новый плейер и тексты песен: Google обновил приложение YouTube Music на Android

Сегодня, 4 марта, разработчики Google выпустили новую версию приложения YouTube Music на Android, сообщает XDA.
По информации издания, главным изменением стал обновленный плеер. Он получил более простой внешний вид с другим расположением кнопок управления, уменьшенной обложкой альбома, а также обновленным переключателем с музыки на видео.
Кроме этого, в приложении изменили выпадающий список треков и добавили слова песен.
Нововведения уже начали получать некоторые пользователи сервиса. В ближайшие недели изменения появятся у всех.
Напомним, в начале февраля экспериментальный отдел американской корпорации Google Area 120 создал приложение для инструкций, рецептов и советов.
Ранее сообщалось, что украинские блогеры будут получать вознаграждение за каждый новый YouTube-контент.