Новый плейер и тексты песен: Google обновил приложение YouTube Music на Android

Сегодня, 4 марта, разработчики Google выпустили новую версию приложения YouTube Music на Android, сообщает XDA.

По информации издания, главным изменением стал обновленный плеер. Он получил более простой внешний вид с другим расположением кнопок управления, уменьшенной обложкой альбома, а также обновленным переключателем с музыки на видео.

Кроме этого, в приложении изменили выпадающий список треков и добавили слова песен.

Нововведения уже начали получать некоторые пользователи сервиса. В ближайшие недели изменения появятся у всех.

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Напомним, в начале февраля экспериментальный отдел американской корпорации Google Area 120 создал приложение для инструкций, рецептов и советов.

Ранее сообщалось, что украинские блогеры будут получать вознаграждение за каждый новый YouTube-контент.