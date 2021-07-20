Украинцы создали уникальную технологию ALTstage: дополненная реальность вместе с событиями

В Украине разработана уникальная технология использования дополненной реальности (AR) "ALTstage: Крок з екрану". Она позволяет использовать дополненную реальность вместе с живыми событиями или видеоконтентом.

После закрытых презентаций в Киеве технология появилась в открытом доступе для всех желающих на сайте.

Сейчас там представлены четыре спектакля современного танца с AR, которые можно посмотреть, где угодно, имея только ноутбук или компьютер и современный смартфон с соответствующим приложением. Но со временем это может быть контент из разных видов искусства, образования, медиа, маркетинга, рекламы — всего, что нужно презентовать.

В ALTstage нашли способы сделать технологию пригодной для использования с обычными гаджетами, и доступной для проектов с небольшими бюджетами.

Идея ALTstage принадлежит немецкому режиссеру и драматургу Максу Шумахеру из Post Theater. Вместе с Post Theater ее воплощают Украинская платформа современного танца и IT-компания WeAR Studio.

Проект реализуется при поддержке Дома Европы (программа Европейского Союза) и Украинского культурного фонда (УКФ).

"Представьте, что плоскость экрана и пространство сцены больше не отделены друг от друга. Актер прямо на ваших глазах становится то плоским, то объемным и может свободно передвигаться между экранной и сценической реальностями. Видели ли вы что-то подобное? Чувствовали присутствие актера прямо здесь, у вас дома, в трехмерном пространстве перед экраном? Мы хотим подарить вам эти ощущения", — рассказал менеджер проекта ALTstage Александр Маншилин.

По его словам, главной задачей проекта является не предложение готовых развлекательных или художественных перформансов, а предоставление новых современных инструментов для их создания. "Это как в крафт-ресторане: мы не предлагаем вам готовый бургер по рецепту. Мы предлагаем вам ингредиенты, из которых вы сами можете создать свой неповторимый бургер", — объясняет Александр.

"ALTstage — это технология, позволяющая превратить любой стол с ноутбуком или планшетом в ваш персональный театр", — замечает Макс Шумахер, автор идеи, режиссер и драматург Post Theater.

Инновационность технологии реализована одновременно в двух направлениях, рассказывает Антон Овчинников, креативный продюсер ALTstage, хореограф, основатель и президент "Платформы современного танца".

Первый — синхронизация потоков видео в дополненной реальности с воспроизведением плоского видео на экране ноутбука. Это дает возможности для сочетания двух реальностей в одной.

Второе направление — создание возможности воспроизводить в дополненной реальности волюметрического (объемного) видео. Не 3D-модели, а именно видеозаписи реального человека. Удалось его оптимизировать до такого состояния и объема, чтобы сделать пригодным для воспроизведения большинством современных смартфонов. Как шутят наши программисты, "засунули двигатель от самолета под капот машины.

Увидеть, на что уже способна технология, можно на сайте altstage.com.ua, предварительно установив мобильное приложение ALTstage через Google Play или App Store.

Ваш ноутбук станет сценой, а танцовщики сделают шаг с экрана и появятся на клавиатуре. Этот режим работы технологии разработчики назвали HOME.

Другой режим — LIVE — демонстрировали на презентациях: сценическое пространство разделилось на три слоя — экран проекции, живых исполнителей и дополненную реальность, а все присутствующие зрители одновременно видели AR через собственные смартфоны.

Для демонстрации прототипа технологии ALTstage было создано четыре коротких перформанса современного танца под кураторством хореографа и экспертки в применении мультимедийных технологий Марии Пятковой из берлинского Post Theater. Их авторы: Ярослав Кайнар, Ирина Башук, Ольга Дробыш и дуэт Ольги Безгиновой и Анастасии Кузьмичевой.

Но возможности применения технологии гораздо шире. На первые презентации были приглашены представители фэшн-индустрии, театра, индустрии развлечений, сферы образования и даже агробизнеса. В результате разработчики проекта получили несколько предложений сотрудничества.

"Наш бэкграунд — современный танец и танцтеатр, поэтому разработка и первая проба ALTstage осуществлялась в сотрудничестве с молодыми украинскими хореографами. Однако, применить ALTstage можно и для других видов сценического искусства, а если мыслить шире, — то и для образовательных проектов, в рекламе и шоу-бизнесе, в моде", — считает Мария Пяткова.

"Например, представьте себе автомобиль, который выезжает на вас из экрана ноутбука. Есть множество примеров, когда использование дополненной реальности позволяет совершенно по-новому взглянуть на то, что вы делаете, и не только приводит в восторг потенциального зрителя, но и дарит новое видение авторам контента, открывая большое поле для реализации идей", — замечает Мария Пяткова.

Осенью разработчики запустят платформу ALTstage, где каждый, кто создает контент в этом формате, сможет делиться им со зрителями.

Следующий шаг в развитии проекта — монетизация платформы. Заработанные средства будут реинвестированы. Создатели проекта хотят, чтобы технология стала доступной для украинских художественных проектов.

"Начало работы над ALTstage было похоже на столкновение двух миров: искусства и цифровых технологий. Когда Антон и Александр пришли к нам, у них была только идея, которая нам показалась похожей на мечту, — объясняет продакт-менеджер WeAR Studio Святослав Криворучко. — Мы создали из этой мечты то, чего никто еще не делал — достигли ощущения присутствия в дополненной реальности живых трехмерных людей".

Но это только начало, считает он. С появлением новых моделей смартфонов и введением 5G мы сможем передавать больше данных, и эффект будет еще более впечатляющим. Спектакли на сайте — это пример того, что команда проекта умеет уже сейчас.