Lifestyle 1 час назад

Украинцы создали уникальную технологию ALTstage: дополненная реальность вместе с событиями

Новая технология дополненной реальности"ALTstage: Крок з екрану" появилась в открытом доступе для всех желающих. Она дает возможность использовать дополненной реальности вместе с живыми событиями или видеоконтентом — такого не делал еще никто в мире

Одновременная съемка несколькими Azure Kinect. Фото: ALTstage: Одновременная съемка несколькими Azure Kinect. Фото: ALTstage:
Одновременная съемка несколькими Azure Kinect. Фото: ALTstage:

В Украине разработана уникальная технология использования дополненной реальности (AR) "ALTstage: Крок з екрану". Она позволяет использовать дополненную реальность вместе с живыми событиями или видеоконтентом.

После закрытых презентаций в Киеве технология появилась в открытом доступе для всех желающих на сайте.

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Сейчас там представлены четыре спектакля современного танца с AR, которые можно посмотреть, где угодно, имея только ноутбук или компьютер и современный смартфон с соответствующим приложением. Но со временем это может быть контент из разных видов искусства, образования, медиа, маркетинга, рекламы — всего, что нужно презентовать.

В ALTstage нашли способы сделать технологию пригодной для использования с обычными гаджетами, и доступной для проектов с небольшими бюджетами.

Идея ALTstage принадлежит немецкому режиссеру и драматургу Максу Шумахеру из Post Theater. Вместе с Post Theater ее воплощают Украинская платформа современного танца и IT-компания WeAR Studio.

Проект реализуется при поддержке Дома Европы (программа Европейского Союза) и Украинского культурного фонда (УКФ).

"Представьте, что плоскость экрана и пространство сцены больше не отделены друг от друга. Актер прямо на ваших глазах становится то плоским, то объемным и может свободно передвигаться между экранной и сценической реальностями. Видели ли вы что-то подобное? Чувствовали присутствие актера прямо здесь, у вас дома, в трехмерном пространстве перед экраном? Мы хотим подарить вам эти ощущения", —  рассказал менеджер проекта ALTstage Александр Маншилин.

технологияМенеджер проекта ALTstage Александр Маншилин, хореограф и танцовщик Ярослав Кайнар. Фото: ALTstage: По его словам, главной задачей проекта является не предложение готовых развлекательных или художественных перформансов, а предоставление новых современных инструментов для их создания. "Это как в крафт-ресторане: мы не предлагаем вам готовый бургер по рецепту. Мы предлагаем вам ингредиенты, из которых вы сами можете создать свой неповторимый бургер", — объясняет Александр.

"ALTstage — это технология, позволяющая превратить любой стол с ноутбуком или планшетом в ваш персональный театр", — замечает Макс Шумахер, автор идеи, режиссер и драматург Post Theater.

виарHome-режим работы технологии ALTstage. Фото: Anastasiia Veter

виарHome-режим работы технологии ALTstage. Фото: Anastasiia VeterИнновационность технологии реализована одновременно в двух направлениях, рассказывает Антон Овчинников, креативный продюсер ALTstage, хореограф, основатель и президент "Платформы современного танца".

Первый — синхронизация потоков видео в дополненной реальности с воспроизведением плоского видео на экране ноутбука. Это дает возможности для сочетания двух реальностей в одной.

Второе направление — создание возможности воспроизводить в дополненной реальности волюметрического (объемного) видео. Не 3D-модели, а именно видеозаписи реального человека. Удалось его оптимизировать до такого состояния и объема, чтобы сделать пригодным для воспроизведения большинством современных смартфонов. Как шутят наши программисты, "засунули двигатель от самолета под капот машины.

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Увидеть, на что уже способна технология, можно на сайте altstage.com.ua, предварительно установив мобильное приложение ALTstage через Google Play или App Store.

Ваш ноутбук станет сценой, а танцовщики сделают шаг с экрана и появятся на клавиатуре. Этот режим работы технологии разработчики назвали HOME.

Другой режим — LIVE — демонстрировали на презентациях: сценическое пространство разделилось на три слоя — экран проекции, живых исполнителей и дополненную реальность, а все присутствующие зрители одновременно видели AR через собственные смартфоны.

виарНа презентации технологии ALTstage. Live-режим . Фото: Anastasiia Veter

виарНа презентации технологии ALTstage. Live-режим. Фото: Anastasiia Veter

Для демонстрации прототипа технологии ALTstage было создано четыре коротких перформанса современного танца под кураторством хореографа и экспертки в применении мультимедийных технологий Марии Пятковой из берлинского Post Theater. Их авторы: Ярослав Кайнар, Ирина Башук, Ольга Дробыш и дуэт Ольги Безгиновой и Анастасии Кузьмичевой.

Но возможности применения технологии гораздо шире. На первые презентации были приглашены представители фэшн-индустрии, театра, индустрии развлечений, сферы образования и даже агробизнеса. В результате разработчики проекта получили несколько предложений сотрудничества.

виарВладимир Нечипорук, генеральный продюсер UFW, на презентации  технологии ALTstage. Live-режим. Фото: Anastasiia Veter
"Наш бэкграунд — современный танец и танцтеатр, поэтому разработка и первая проба ALTstage осуществлялась в сотрудничестве с молодыми украинскими хореографами. Однако, применить ALTstage можно и для других видов сценического искусства, а если мыслить шире, — то и для образовательных проектов, в рекламе и шоу-бизнесе, в моде",  — считает Мария Пяткова.

"Например, представьте себе автомобиль, который выезжает на вас из экрана ноутбука. Есть множество примеров, когда использование дополненной реальности позволяет совершенно по-новому взглянуть на то, что вы делаете, и не только приводит в восторг потенциального зрителя, но и дарит новое видение авторам контента, открывая большое поле для реализации идей", — замечает Мария Пяткова.

Волюметрическая (объемная) видеосъемка перформанса Ирины БашукМенторка ALTstage Мария Пяткова и хореограф Ярослав Кайнар. Фото: ALTstage: 

Осенью разработчики запустят платформу ALTstage, где каждый, кто создает контент в этом формате, сможет делиться им со зрителями.

Следующий шаг в развитии проекта — монетизация платформы. Заработанные средства будут реинвестированы. Создатели проекта хотят, чтобы технология стала доступной для украинских художественных проектов.

"Начало работы над ALTstage было похоже на столкновение двух миров: искусства и цифровых технологий. Когда Антон и Александр пришли к нам, у них была только идея, которая нам показалась похожей на мечту, — объясняет продакт-менеджер WeAR Studio Святослав Криворучко. — Мы создали из этой мечты то, чего никто еще не делал — достигли ощущения присутствия в дополненной реальности живых трехмерных людей".

Но это только начало, считает он. С появлением новых моделей смартфонов и введением 5G мы сможем передавать больше данных, и эффект будет еще более впечатляющим. Спектакли на сайте — это пример того, что команда проекта умеет уже сейчас.

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