В Италии отменили цензуру в кино, теперь власти не смогут запрещать фильмы

Италия официально отменила цензуру фильмов. Глава министерства культуры Италии Дарио Франческини подписал указ об отмене закона, который с 1913 года позволял правительству подвергать цензуре сцены и запрещать фильмы, сообщает Variety.

Самые знаменитые фильмы, которые были запрещены к прокату в стране — "Сало или 120 дней Содома" Пьера Паоло Пазолини 1975 года, в котором режиссер перенес роман Маркиза де Сада о пытках и унижении 18-го века в фашистскую Италию 1944 года. Правда, ленту успели показать в кинотетрах, прежде чем ее запретили в январе 1976 года.

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А вот "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи был в 1972 году запрещен еще до проката и запрет продлился до 1987 года.

Скандальный случай итальянской цензуры, вызвавший ожесточенные дебаты, произошел в 1998 году с гротескной комедией сицилийского дуэта Даниэле Ципри и Франко Мареско "Тото, который жил дважды", вызвавшей гнев традиционных итальянских католиков из-за зоофилии, изнасилований, гомосексуализма и религиозных отсылок. Этот финансируемый государством фильм, был запрещен через несколько дней после выхода на экраны, что вызвало жаркие дебаты, ставшие началом пути к указу, отменившему цензуру.

Всего же, согласно опросу Cinecensura, 274 итальянских фильма, 130 американских фильмов и 321 картина из других стран были запрещены в Италии с 1944 года, а из более 10 тысяч лент вырезали сцены.

Хотя цензура де-факто в стране давно не практикуется, но этот шаг окончательно отменяет "систему контроля и вмешательства, которая все еще позволяла итальянскому государству вмешиваться в свободу художников", сказал итальянский министр культуры.

Специальная комиссия, состоящая из деятелей киноиндустрии, а также экспертов в области образования и активистов, будет классифицировать картины по возрастному рейтингу.

На контрасте — в России полиция, Роспотребнадзор и прокремлевские активисты всю эту неделю пытались сорвать международный кинофестиваль документального кино "Артдокфест", основателем и президентом которого является режиссер-документалист Виталий Манский, известный фильмами "Горбачев. Рай", "Свидетели Путина", "Родные" (о ситуации в Украине после начала войны на востоке страны), "В лучах солнца" (о Северной Корее). Как сообщил "Коммерсантъ", на имя директора ФСБ Александра Бортникова поступила просьба от депутата Госдумы Виталия Милонова привлечь к ответственности организаторов фестиваля за экстремизм, так как по его мнению, сложившееся вокруг фестиваля сообщество "обладает признаками организованной группы для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности" и "осуществляет публичные действия с целью возбуждения социальной, расовой, национальной и религиозной розни".