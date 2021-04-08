Lifestyle 10 минут назад

В Италии отменили цензуру в кино, теперь власти не смогут запрещать фильмы

 В Италии упразднили любую цензуру в кино, отменив закон, существовавший с 1913 года, который позволял власти потребовать вырезать из фильма сцены или вообще запретить его

На съемках фильма "Сало или 120 дней Содома" Пьера Паоло Пазолини На съемках фильма "Сало или 120 дней Содома" Пьера Паоло Пазолини
На съемках фильма "Сало или 120 дней Содома" Пьера Паоло Пазолини

Италия официально отменила цензуру фильмов. Глава министерства культуры Италии Дарио Франческини подписал указ об отмене закона, который с 1913 года позволял правительству подвергать цензуре сцены и запрещать фильмы, сообщает Variety.

Самые знаменитые фильмы, которые были запрещены к прокату в стране — "Сало или 120 дней Содома" Пьера Паоло Пазолини 1975 года, в котором режиссер перенес роман Маркиза де Сада о пытках и унижении 18-го века в фашистскую Италию 1944 года. Правда, ленту успели показать в кинотетрах, прежде чем ее запретили в январе 1976 года.

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А вот "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи был в 1972 году запрещен еще до проката и запрет продлился до 1987 года.

Тото, который жил дваждыКадр из фильма "Тото, который жил дважды"

Скандальный случай итальянской цензуры, вызвавший ожесточенные дебаты, произошел в 1998 году с гротескной комедией сицилийского дуэта Даниэле Ципри и Франко Мареско "Тото, который жил дважды", вызвавшей гнев традиционных итальянских католиков из-за зоофилии, изнасилований, гомосексуализма и религиозных отсылок. Этот финансируемый государством фильм, был запрещен через несколько дней после выхода на экраны, что вызвало жаркие дебаты, ставшие началом пути к указу, отменившему цензуру.

Всего же, согласно опросу Cinecensura, 274 итальянских фильма, 130 американских фильмов и 321 картина из других стран были запрещены в Италии с 1944 года, а из более 10 тысяч лент вырезали сцены.

Хотя цензура де-факто в стране давно не практикуется, но этот шаг окончательно отменяет "систему контроля и вмешательства, которая все еще позволяла итальянскому государству вмешиваться в свободу художников", сказал итальянский министр культуры.

Специальная комиссия, состоящая из деятелей киноиндустрии, а также экспертов в области образования и активистов, будет классифицировать картины по возрастному рейтингу.

На контрасте — в России полиция, Роспотребнадзор и прокремлевские активисты всю эту неделю пытались сорвать международный кинофестиваль документального кино "Артдокфест", основателем и президентом которого является режиссер-документалист Виталий Манский, известный фильмами "Горбачев. Рай", "Свидетели Путина", "Родные" (о ситуации в Украине после начала войны на востоке страны), "В лучах солнца" (о Северной Корее).  Как сообщил "Коммерсантъ", на имя директора ФСБ Александра Бортникова поступила просьба от депутата Госдумы Виталия Милонова привлечь к ответственности организаторов фестиваля за экстремизм, так как по его мнению, сложившееся вокруг фестиваля сообщество "обладает признаками организованной группы для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности" и "осуществляет публичные действия с целью возбуждения социальной, расовой, национальной и религиозной розни". 

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