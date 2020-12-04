В 2021 году все фильмы Warner Bros. выйдут одновременно онлайн и оффлайн

В 2021-м году 17 фильмов Warner Bros., в том числе одни из самых ожидаемых — "Матрица 4", "Дюна", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", приквел "Клана Сопрано", ремейк "Тома и Джерри", новая адаптация Mortal Kombat, "Годзилла против Конга" - выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max, сообщает Hollywood Reporter. Они будут доступны подписчикам сервиса 31 день, после чего посмотреть их можно будет только на больших экранах.

По заявлению Warner Bros., этот шаг временный. "Гибридная модель была создана в качестве стратегического ответа на последствия текущей пандемии", говорится в пресс-релизе студии.

Этот план пока касается только американского рынка, так как HBO Max сейчас доступен только в США, поэтому в других странах фильмы студии будут выходить сперва только в кинотеатрах. В том числе и в Китае, который является вторым по величине кинорынком в мире после США. Но такой беспрецендентный шаг может изменить расстановку сил в мире кино, опровергнуть модель кинопоказа, которая существует уже несколько десятилетий, считают участники киноиндустрии.

Первым фильмом, который выйдет по новой модели, станет сиквел "Чудо-женщины", который был перенес на 25 декабря и теперь выйдет одновременно онлайн и оффлай.

Среди других фильмов, которые выйдут одновременно онлайн и оффлайн " Маленькие вещи" , "Иуда и Черный мессия" , "Смертельная битва", " Те, кто желает мне смерти", "Заклятие: дьявол заставил меня сделать это", " На высоте", "Воспоминание", "Злое", "Все святые Ньюарка", "Король Ричард" и "Плач, мачо".

Несмотря на новости о вакцинах, компания решила разместить весь список 2021 года на HBO Max после консультации с эпидемиологами.

Тоби Эммерих, председатель Warner Bros. Pictures Group, в интервью The Hollywood Reporter сказал, что этот шаг должен "гарантировать мировому театральному рынку как можно больше фильмов в течение года". Эммерих не стал комментировать возможные условия, на которых студия сможет предоставить кинотеатрам эти фильмы.

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Когда его спросили, сколько времени потребовалось, чтобы прийти к такому решению и заручиться поддержкой всей компании, Эммерих ответил: "Для компании это заняло минуту". "У нас эти фильмы просто лежат на полке, — сказал он. — Потребители жаждут контента".

Источники Hollywood Reporter утверждают, что обсуждения новой стратегии студии велись в тайне и стали сюрпризом для многих участников рынка. Возможно, Warner Bros. придется пойти на новые, более щедрые условия работы с кинотеатрами, чтобы те не начали бойкотировать фильмы студии.

"Ходили слухи, что в декабре Warner сбросит некую новостную бомбу — но никто не ожидал, что она будет столь мощной, — пишет кинокритик Татьяна Шорохова на своем сайте kbbd.com. — Как утверждает Deadline, многие создатели фильмов не были в восторге от идеи начальства студии. Конгломерат намерен агрессивно продвигать свой стриминг-сервис, который пока уступает Netflix и Disney+".