Гаджеты 50 минут назад

Sony поставила рекорд для всего рынка по выручке с игровых консолей

С июля по сентябрь 2021 года компания продала 3,3 млн игровых консолей PlayStation 5. Общее число приближается к 13,5 млн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Японская корпорация Sony в четверг, 28 октября, опубликовала финансовый отчет за третий квартал — с июля по сентябрь 2021 года. За этот период компания продала 3,3 млн игровых консолей PlayStation 5. Теперь общее число реализованных консолей составляет 13,4 млн.

Выручка PlayStation составила $5,86 млрд, что является рекордным показателем третьего квартала для самой Sony и остальных игровых платформ. При этом выручка корпорации Sony за квартал составила $20,89 млрд. В годовом выражении этот показатель вырос на 15%. Операционная прибыль за год выросла на 26% и достигла $2,57 млрд долларов. При этом чистая прибыль выросла на 9%, до $1,94 млрд. На игровое подразделение приходится 27,2% от общей выручки и 26% от общей операционной прибыли.

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В то же время продажи PlayStation 4 составили всего 200 тысяч единиц, а общее число продаж достигло 116,6 миллиона единиц. В целом игры составляют около 10% от всех продаж программного обеспечения — 7,6 млн против 76,4 млн копий. Самыми продаваемыми проектами Sony по-прежнему остаются God of War (19,5 млн проданных копий), Horizon Zero Dawn (10 млн), Marvel’s Spider-Man (13,2 млн) и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (6,5 млн).

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Постоянно растет и доля цифровых продаж — в третьем квартале она составила 62%. При этом количество ежемесячных пользователей компании остается неизменным — 104 млн. Выручка цифрового магазина PS Store достигла $2,86 млрд. Это также рекордный показатель квартале. Наконец, количество подписчиков PS Plus превысило 47,2 миллиона — на 1,3 миллиона больше, чем в тот же период в предыдущем финансовом году.

Напомним, ранее компания-разработчик компьютерных игр Valve анонсировала Steam Deck — гибрид игровой консоли и портативного компьютера. Новость потрясла мир гейминга и заставила серьезно напрячься Microsoft, Sony и Nintendo. Причины беспокойства корпораций связаны с заявленной мощностью нового устройства и доступом к крупнейшей на планете библиотеке игр.

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