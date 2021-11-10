YouTube убирает счетчик дизлайков под видео

Видеохостинг YouTube уберет показатель дизлайков под видео — с 10 ноября этот показатель будет доступен только авторам видео.

Как отмечается в официальном блоге YouTube ранее в 2021 году команда хостинга поэкспериментировала с кнопкой "Не нравится", чтобы увидеть, смогут ли изменения помочь лучше защитить авторов от преследований и уменьшить количество атак "дизлайков" — когда пользователи специально накручивают количество негативных показателей под видео.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы делаем подсчет дизлайков на YouTube приватным, но кнопка "Не нравится" никуда не делась. В рамках этого эксперимента зрители по-прежнему смогут видеть и использовать кнопку "Не нравится". Но поскольку счетчик не будет виден, мы обнаружили, что люди с меньшей вероятностью нажмут кнопку", — говорится в блоге.

Напомним, ранее YouTube запустил тестирование нового инструмента для поддержки авторов контента — опция под названием Super Thanks позволит зрителям отчислять блогерам чаевые, выбирая одну из четырех ценовых категорий — от 2, 5, 10 или 50 долларов (или их эквивалент в местной валюте).

Видеосервис также рассматривает возможность добавления функции перечисления любой суммы платежа, а не только одного из четырех предложенных вариантов. При этом отмечается, что на более раннем этапе тестирования изначально была только одна цена, но создатели сервиса посчитали, что зрители захотят большего выбора для демонстрации своей поддержки нравящегося канала.