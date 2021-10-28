Вне офиса 1 час назад

Звезда популярного сериала на Netflix создал веганскую замену Nutella

Веганская ореховая паста производится без глютена и пальмового масла, кошерная и, по словам производителей, содержит в три раза больше белка, чем существующие на рынке пасты из фундука

Актер Ной Шнапп. Фото: Forbes Актер Ной Шнапп. Фото: Forbes
Актер Ной Шнапп. Фото: Forbes

17-летний актер Ной Шнапп, известный своей ролью Вилла Байерса в сериале "Очень странные дела" (англ. Stranger Things, созданный специально для сервиса Netfix), будет выпускать веганскую версию "Нутеллы". Об этом пишет newfood.media.

Новый бренд, получивший название TBH, образовался после двух лет сотрудничества между Шнаппом и венчурной студией Umana.

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Веганская ореховая паста TBH производится без глютена и пальмового масла, кошерная и, по словам производителей, содержит в три раза больше белка, чем существующие на рынке пасты из фундука.

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Какао, используемое для TBH, сертифицировано UTZ. Это означает, что оно отвечает строгим требованиям, включая надлежащие сельскохозяйственные методы и безопасные условия труда.

Фундуковая шоколадная паста имеет упаковку, изготовленную из 100% переработанных материалов.

Ной Шнапп рассказал, что сбор пальмового масла является основной причиной вырубки лесов. А он всегда хотел создать свой любимый с детства продукт, но который будет не только полезным, но и благоприятным для окружающей среды.

TBH, ориентированный на поколение Z, имеет прозрачную цепь производства, а это, по мнению актера, очень важно для молодого поколения.

Паста из лесного ореха уже доступна для заказа на сайте компании, а в розничных торговых точках TBH можно будет приобрести не раньше 2022 года.

Напомним, Coca-Cola выпустила "умную" воду, дистиллированную паром — с женьшенем и одуванчиком.

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