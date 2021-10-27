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В США создали "самую экологичную водку" из углекислого газа

На вкус ее не отличить от обычной водки

Air Company создала сорокаградусный алкоголь из CO2 Air Company создала сорокаградусный алкоголь из CO2
Air Company создала сорокаградусный алкоголь из CO2

Британская компания Air Company создала сорокаградусный алкоголь, который сделан из CO2. Углекислый газ берется из атмосферы и превращается в водку благодаря электролизу. Цена производства неоправданно высока, но создатели напитка надеются, что это только начало.

Об этом пишет disgustingmen.com.

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Компания Air Company — детище австралийского предпринимателя Грегори Константина и химика Стаффорда Шихана. Стартап был создан еще в 2019 году и с тех пор произвел пробную партию из 5000 бутылок. Компания даже выходила в финал конкурса Xprize, организованного Илоном Маском. Теперь Константин и Шихан надеются поставить производство водки на промышленный уровень.

Углекислый газ для будущей водки набирается непосредственно из воздуха рядом с промышленными объектами. Затем его объединяют с водородом, полученным в результате электролиза — процесса, при котором электричество используется для разделения воды на водород и кислород. После дальнейшего слияния CO2 и водорода получается этанол, который разбавляют водой.

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"Когда мы начинали, люди думали, что мы сумасшедшие. Некоторые думают так до сих пор", — говорит Грегори Константин и добавляет, что традиционно производимая водка, которая включает ферментацию зерен и ректификацию, выделяет около 7 килограммов CO2 на каждую изготовленную бутылку.

Он видит свою миссию не в том, чтобы производить дорогую водку и продавать ее богачам, а в том, чтобы показать возможный путь развития другим стартапам. Ведь добытый подобным образом этанол можно использовать для создания топлива и чистящих средств.

Журналисты издания The Guardian, побывавшие на заводе Air Company на Манхэттене и попробовавшие водку из CO2, утверждают, что на вкус ее не отличить от обычной водки-ректификата.

Напомним, Coca-Cola выпустила "умную" воду, дистиллированную паром — с женьшенем и одуванчиком.

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