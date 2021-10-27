В США создали "самую экологичную водку" из углекислого газа

Британская компания Air Company создала сорокаградусный алкоголь, который сделан из CO2. Углекислый газ берется из атмосферы и превращается в водку благодаря электролизу. Цена производства неоправданно высока, но создатели напитка надеются, что это только начало.

Об этом пишет disgustingmen.com.

Компания Air Company — детище австралийского предпринимателя Грегори Константина и химика Стаффорда Шихана. Стартап был создан еще в 2019 году и с тех пор произвел пробную партию из 5000 бутылок. Компания даже выходила в финал конкурса Xprize, организованного Илоном Маском. Теперь Константин и Шихан надеются поставить производство водки на промышленный уровень.

Углекислый газ для будущей водки набирается непосредственно из воздуха рядом с промышленными объектами. Затем его объединяют с водородом, полученным в результате электролиза — процесса, при котором электричество используется для разделения воды на водород и кислород. После дальнейшего слияния CO2 и водорода получается этанол, который разбавляют водой.

"Когда мы начинали, люди думали, что мы сумасшедшие. Некоторые думают так до сих пор", — говорит Грегори Константин и добавляет, что традиционно производимая водка, которая включает ферментацию зерен и ректификацию, выделяет около 7 килограммов CO2 на каждую изготовленную бутылку.

Он видит свою миссию не в том, чтобы производить дорогую водку и продавать ее богачам, а в том, чтобы показать возможный путь развития другим стартапам. Ведь добытый подобным образом этанол можно использовать для создания топлива и чистящих средств.

Журналисты издания The Guardian, побывавшие на заводе Air Company на Манхэттене и попробовавшие водку из CO2, утверждают, что на вкус ее не отличить от обычной водки-ректификата.

Напомним, Coca-Cola выпустила "умную" воду, дистиллированную паром — с женьшенем и одуванчиком.