Независимый сайт Киева 44.ua: смотри, читай, подписывайся

44.ua - сайт города Киева - региональный новостной портал города, который входит во всеукраинскую сеть городских справочно-информационных сайтов CitySites. Мы стартовали в июле 2014 года и уже более 7-ми лет подробно освещаем все аспекты общественно-политической, культурной и спортивной жизни Киева и региона.

Новости - это главное направление 44.ua. На сайте можно узнать о самых важных событиях, которые происходят в Киеве и области. Митинги, коррупция чиновников, ремонт дорог и улиц, истории уникальных домов и зданий, работу общественного транспорта - мы освещаем все, что интересует наших читателей. Пожар? ДТП? Стрельба или потасовка? Наши журналисты тут же выезжают на место события, чтобы вживую показать жителям Киева полную картину происходящего.

За последние несколько лет аудитория нашего сайта стремительно возросла. Нас читают абсолютно разные люди: от чиновников и бизнесменов до простых жителей Киева. Кто-то с нами с первых дней, кто-то присоединился недавно и внимательно следит за всеми обновлениями на сайте. Доверие читателей - самое ценное для нас. И это то, чем мы можем гордиться.

За счет чего мы живем? Конечно же, реклама. Сайт не финансируется политическими партиями, политиками, олигархами и другими представителями крупного капитала, поэтому никто не наступает на горло свободному слову. Мы не отстаиваем ничьи интересы, кроме читательских. Журналисты 44.ua свободно пишут обо всем - независимо от того, кто является «главным героем» наших материалов.

Кроме того, на сайте можно найти абсолютно любую информацию о Киеве: карты, вакансии, объявления, досуг, афишу и многое другое.

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