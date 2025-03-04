Українські акції та облігації продовжують дешевшати на тлі новин про призупинення допомоги США

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) 4 березня продовжують помітно дешевшати на новинах про призупинення військової допомоги.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland знизився на 11,65%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями поблизу фронту - на 2,14% і 5,58%, KSG-Agro – на 7,26%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 3,23%.

Крім того, акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, тепер найбільше впали в ціні – на 13,17%.

Також на 9,09% подешевшали акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

Загалом індекс WIG з початку дня вівторка зменшився на 2,4% після початку США торгових війн з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Водночас на Лондонській біржі курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП знизився на 1,64%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 7,93%.

Подальші негативні новини з США також призвели до продовження зниження котирувань українських єврооблігацій . Тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 68,2% від номіналу, в 2036 році – по 52,9%.

ВВП-варранти також подешевшали на 1,6% – до 77,2% від умовної вартості.

Зауважимо, після публічного конфлікту президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом, міжнародні облігації України в понеділок, 3 березня, впали на 15,3% .