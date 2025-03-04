Украинские акции и облигации продолжают дешеветь на фоне новостей о приостановлении помощи США

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) 4 марта продолжают заметно дешеветь на новостях о приостановлении военной помощи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland снизился на 11,65%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта — на 2,14% и 5,58%, KSG-Agro — на 7,26%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" — на 3,23%.

Кроме того, акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны быстрее всего росшими шахтами, теперь больше всего упали в цене – на 13,17%.

Также на 9,09% подешевели акции крупнейшего украинского производителя масла " Кернел ", не входящие в состав индекса из-за малой free-float.

В целом индекс WIG с начала дня вторника снизился на 2,4% после начала США торговых войн с Канадой, Мексикой и Китаем.

В то же время, на Лондонской бирже курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП снизился на 1,64%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo – на 7,93%.

Дальнейшие негативные новости из США также привели к продолжению снижения котировок украинских еврооблигаций. Теперь евробонды с погашением в 2029 году котируются по 68,2% от номинала, в 2036 году – по 52,9%.

ВВП-варранты также подешевели на 1,6% – до 77,2% условной стоимости.

Заметим, что после публичного конфликта президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, международные облигации Украины в понедельник, 3 марта, упали на 15,3%.