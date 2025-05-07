28,3 млн чеків: середньодобова виручка, зафіксована через РРО у квітні, зросла на третину

У квітні 2025 року середньоденна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО), досягла 14,8 млрд грн, що на 29 % більше за показники квітня 2024 року (11,5 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Загалом спостерігається стабільне зростання рівня фіскалізації. 28,3 млн чеків за добу – їх середньодобова кількість, порівняно з квітнем 2024 року, збільшилася на 2,1 млн. Від березня 2025 року приріст кількості чеків склав 700 тис. за добу. Тоді середньоденна кількість чеків склала 27,6 млн штук.

У ДПС зазначили, що такі дані свідчать про зростання економічної активності в країні. Податківці пов'язують це з постійною увагою до питань фіскалізації розрахунків та відповідальним ставленням бізнесу до виконання податкових зобов'язань. На їхню думку, це сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни та позитивно впливає на розвиток економіки України.

Нагадаємо, на початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.