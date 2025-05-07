Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,15

EUR

46,96

--0,22

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

47,41

47,25

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

28,3 млн чеків: середньодобова виручка, зафіксована через РРО у квітні, зросла на третину

рро
Середньодобова виручка, зафіксована через РРО, зросла на 29% / Freepik

У квітні 2025 року середньоденна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО), досягла 14,8 млрд грн, що на 29 % більше за показники квітня 2024 року (11,5 млрд грн). 

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Загалом спостерігається стабільне зростання рівня фіскалізації. 28,3 млн чеків за добу – їх середньодобова кількість, порівняно з квітнем 2024 року, збільшилася на 2,1 млн. Від березня 2025 року приріст кількості чеків склав 700 тис. за добу. Тоді середньоденна кількість чеків склала 27,6 млн штук.

У ДПС зазначили, що такі дані свідчать про зростання економічної активності в країні. Податківці пов'язують це з постійною увагою до питань фіскалізації розрахунків та відповідальним ставленням бізнесу до виконання податкових зобов'язань. На їхню думку, це сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни та позитивно впливає на розвиток економіки України.

Фото 2 — 28,3 млн чеків: середньодобова виручка, зафіксована через РРО у квітні, зросла на третину

Нагадаємо, на початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб