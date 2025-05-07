28,3 млн чеков: среднесуточная выручка, зафиксированная из-за РРО в апреле, выросла на треть

В апреле 2025 года среднедневная сумма выручек, проведенных через регистраторы расчетных операций (РРО), достигла 14,8 млрд грн, что на 29 % больше показателей апреля 2024 года (11,5 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В целом наблюдается стабильный рост уровня фискализации. 28,3 млн чеков в сутки – их среднесуточное количество по сравнению с апрелем 2024 года увеличилось на 2,1 млн. С марта 2025 года прирост количества чеков составил 700 тыс. в сутки. Тогда среднедневное количество чеков составило 27,6 млн штук.

В ГНС отметили, что такие данные свидетельствуют о росте экономической активности в стране. Налоговики связывают это с постоянным вниманием к вопросам фискализации расчетов и ответственным отношением бизнеса к исполнению налоговых обязательств. По их мнению, это способствует повышению уровня налоговой дисциплины и оказывает положительное влияние на развитие экономики Украины.

Напомним, в начале большой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.