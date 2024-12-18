65 українок отримали гранти "Створюй!" на розвиток бізнесу у сфері виробництва та переробки

65 засновниць, керівниць та власниць малого й середнього бізнесу з різних регіонів України стали переможницями грантової програми "Створюй!". Завдяки отриманим коштам вони змогли масштабувати свої підприємства і вийти на нові ринки, розширити асортимент продукції, автоматизувати виробничі процеси та підвищити якість.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Грантова програма "Створюй!" започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки UMAEF та реалізується KSE Foundation за участі АТ "Ощадбанк" і KSE Graduate Business School.

Ініціатива з бюджетом $1 000 000 спрямована на підтримку та розвиток бізнесу українок. У 2025 році планується другий етап програми.

Переможниці та напрямки діяльності

Серед переможниць:

Наталія Кушнір — керівниця сімейної молочної ферми;

Оксана Бортник — власниця виробництва бруківки;

Наталія Завгородня — директорка ливарно-механічного заводу у Покровську;

Катерина Захарчук — власниця виробництва одягу та спорядження для військових;

Юлія Ключковська — засновниця бренду білизни та одягу для вагітних і годуючих мам.

Бізнеси переможниць охоплюють харчову (26%) та легку промисловість (15%), меблеве виробництво (11%), виготовлення декору (8%), прикрас (5%), косметики (3%) та будівельних матеріалів (3%). Інші галузі становлять 29%.

"Сьогодні роль жінок в українській економіці змінюється. Жінки заснували 59% підприємств цього року. Результати програми "Створюй!" демонструють їхню готовність та амбіції брати активну участь у розвитку економіки країни", - сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма стартувала наприкінці квітня 2024 року, отримавши понад тисячу заявок від підприємниць. Відбір здійснювався на основі потенціалу для розвитку, експортних можливостей та інноваційності проєктів.

У Мінекономіки зазначають, що програма "Створюй!" довела свою ефективність та буде продовжена у 2025 році, щоб підтримувати талановитих українок у їхній бізнес-діяльності та сприяти зміцненню економіки України.

Додамо, що в Україні для жінок доступні різні грантові програми, які можуть допомогти розпочати або розширити власний бізнес. Також є можливість отримати ваучер на перенавчання.