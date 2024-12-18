65 украинок получили гранты "Створюй!" на развитие бизнеса в сфере производства и переработки

65 основательниц, руководительниц и владелиц малого и среднего бизнеса из разных регионов Украины стали победительницами грантовой программы "Створюй!". Благодаря полученным средствам, они смогли масштабировать свои предприятия и выйти на новые рынки, расширить ассортимент продукции, автоматизировать производственные процессы и повысить качество.

Об этом идет речь на сайте Минэкономики.

Грантовая программа "Створюй!" начата Министерством экономики Украины при финансовой поддержке UMAEF и реализуется KSE Foundation с участием АО "Ощадбанк" и KSE Graduate Business School.

Инициатива с бюджетом $1 000 000 направлена на поддержку и развитие бизнеса украинок. В 2025 году планируется второй этап программы.

Победительницы и направления деятельности

Среди победительниц:

Наталья Кушнир — руководительница семейной молочной фермы;

Оксана Бортник – владелица производства брусчатки;

Наталья Завгородняя — директор литейно-механического завода в Покровске;

Екатерина Захарчук — владелица производства одежды и снаряжения для военных;

Юлия Ключковская – основательница бренда белья и одежды для беременных и кормящих мам.

Бизнес победителей охватывают пищевую (26%) и легкую промышленность (15%), мебельное производство (11%), изготовление декора (8%), украшений (5%), косметики (3%) и строительных материалов (3%). Остальные отрасли составляют 29%.

"Сегодня роль женщин в украинской экономике меняется. Женщины основали 59% предприятий в этом году. Результаты программы "Створюй!" демонстрируют их готовность и амбиции активно участвовать в развитии экономики страны", — сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Программа стартовала в конце апреля 2024 года, получив более тысячи заявок от предпринимателей. Отбор производился на основе потенциала для развития, экспортных возможностей и инновационности проектов.

В Минэкономики отмечают, что программа "Створюй!" доказала свою эффективность и будет продолжена в 2025 году, чтобы поддерживать талантливых украинок в их бизнес-деятельности и способствовать укреплению экономики Украины.

Добавим, что в Украине доступны различные грантовые программы для женщин, которые могут помочь начать или расширить собственный бизнес. Также есть возможность получить ваучер на переобучение.