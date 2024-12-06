Сократить гендерный разрыв в зарплатах: что могут сделать государство и бизнес

Женщины прошли длительный и непростой путь к достижению равенства в оплате труда. Более 40 лет назад американки получали всего 65 центов на каждый доллар, который зарабатывали мужчины. К 2002 году эта цифра выросла до 80 центов, а в 2022 году достигла рекордных 84 центов. Казалось, что прогресс, хоть и медленный, но двигается в правильном направлении. Однако в прошлом году тенденция поменялась. Гендерный разрыв в оплате труда снова увеличился: женщины, работающие полный рабочий день в США, теперь получают 83 цента на каждый доллар, заработанный мужчинами. В Украине гендерный разрыв в оплате труда, который составляет 18,6%, остается критической проблемой, отражающей более широкие проблемы неравенства на рабочем месте. Женщины в Украине часто зарабатывают меньше, чем мужчины за ту же работу, несмотря на одинаковую квалификацию и приложенные усилия. Как в Украине и на международном уровне пытаются сократить гендерный разрыв в зарплате — читайте в материале.

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Во время большой войны украинские женщины взяли на себя больше обязанностей

В Украине на уровне власти, бизнеса и организаций активно обсуждается вопрос сокращения гендерного разрыва в оплате труда. Ведь женщины продолжают сталкиваться с гендерными барьерами в профессиональной среде. Они остаются недостаточно представленными как в рабочих профессиях, так и в высокооплачиваемых секторах и руководящих должностях. Амбициозная цель власти – к 2030 году снизить разрыв в оплате труда женщин и мужчин до 13,6%. В настоящее время этот показатель составляет 18,6%.

В Украине уже работают над системными законодательными изменениями, в частности, в проекте нового Трудового кодекса будет закреплен принцип равной оплаты труда, введено восемь видов трудовых договоров, позволяющих надомную и дистанционную работу. Для решения этой проблемы также внедряются политики, направленные на поддержку профессионального роста женщин и развитие женского предпринимательства. В частности, предоставляются гранты для открытия собственного дела и масштабирования существующего бизнеса, а также расширяются возможности для обучения и получения новых навыков. Например, в ноябре были введены ваучеры для женщин: каждая может получить 30 тысяч гривен для овладения одной из 30 профессий, где женщины традиционно были недостаточно представлены. К таким профессиям относятся водитель трамвая или троллейбуса, машинистка экскаватора, крановщица, фрезеровщица и другие.

3 декабря во время Конгресса по экономическому уполномочию женщин (WEE Congress) для ответственной евроинтеграции и восстановления Украины участники подчеркнули, что полное раскрытие потенциала рабочей силы принесет пользу экономическому развитию Украины и содействию более инклюзивному и гендерно ответственному восстановлению. Также были определены ключевые направления для преодоления гендерного разрыва в оплате труда.

Ключевые направления преодоления разрыва в оплате труда в Украине

Для преодоления гендерного разрыва в зарплате в Украине планируется:

внести изменения в трудовое законодательство: легализация надомной и дистанционной работы, законодательное закрепление принципа одинаковой оплаты труда за работу равной ценности, урегулирование правовой защиты работающих женщин.

легализация надомной и дистанционной работы, законодательное закрепление принципа одинаковой оплаты труда за работу равной ценности, урегулирование правовой защиты работающих женщин. поддерживать существующие и создать новые программы для полной переквалификации или повышения квалификации женщин, в частности для работы в высокооплачиваемых секторах экономики, с акцентом на привлечение женщин, потерявших работу из-за войны; гранты для ветеранок и жен ветеранов, а также для жен павших защитников.

для полной переквалификации или повышения квалификации женщин, в частности для работы в высокооплачиваемых секторах экономики, с акцентом на привлечение женщин, потерявших работу из-за войны; гранты для ветеранок и жен ветеранов, а также для жен павших защитников. развить сотрудничество с бизнесом, общественными организациями, медиа; расширить список компаний-подписантов WEPs, привлечь к информационной кампании "Конечно, сможешь!". Развивать созданную в рамках кампании "Конечно, сможешь!" информационную онлайн-платформу youcan.in.ua и продолжить информационную кампанию на национальном и региональном уровнях.

Что могут сделать международные компании для сокращения гендерного разрыва в зарплате

Во всем мире все женщины зарабатывают всего 77 центов на каждый доллар, который зарабатывают мужчины. Однако в прошлом году заработная плата выросла для всех работников в США, хотя скорее для мужчин. А гендерный разрыв, хоть и увеличился, но сократился только до уровня пандемии 2019 года. Для достижения равенства в оплате труда еще есть над чем работать, а компании должны играть в этом ключевую роль. В материале Linkedin рассказывается, как бизнесу преодолеть гендерный разрыв в оплате труда.

Проведите аудит оплаты труда

Чтобы проверить, платит ли ваша компания своим работникам одинаковое вознаграждение за одинаковую работу, проведите аудит оплаты труда. Это предполагает пересмотр зарплат во всех отделах и поиск неравенства между полом, расой и возрастом.

Следует проанализировать обязанности для каждой роли и выявить работников, выполняющих подобную работу. Затем проверьте структуру заработной платы, грейды, планы премирования и другие объективные критерии, используемые бизнесом для установления зарплаты. Кроме того, следует не забывать, что существуют такие переменные, как опыт, образование, уровень ответственности и местонахождение работника, которые могут объяснить некоторые отличия в оплате труда.

Проведя аудит оплаты труда, ваша компания может получить более четкое представление о своей практике оплаты труда и выявить любые сферы, где есть разрывы в оплате труда. Эта информация может быть использована для принятия корректирующих мер, таких как корректировка заработной платы или бонусов, чтобы обеспечить справедливую компенсацию работникам.

Способствовать прозрачности оплаты труда

Один из лучших способов заверить работников, что вы платите им справедливо – это прозрачность оплаты труда. Прозрачность оплаты труда – это практика открытого информирования работников и кандидатов о компенсациях. В каждой компании это будет выглядеть несколько по-разному. Некоторые компании публикуют все данные о заработной плате, а некоторые просто раскрывают информацию о том, как определяется размер заработной платы для каждого члена команды. Многие работодатели также публикуют диапазоны зарплат, чтобы члены команды понимали свой потенциал заработка в той или иной должности.

Когда вы открыто публикуете диапазоны заработных плат в объявлениях о вакансиях – а в некоторых регионах этого требует закон – это позволяет кандидатам и работникам видеть, как их предложение или компенсация соотносится с минимальной и максимальной заработной платой для определенной должности. Это также помогает работодателям нести ответственность за справедливую оплату труда и способствует уменьшению секретности в вопросах компенсации, что способствует равенству в оплате труда.

Запретить вопросы об истории зарплат

Вопрос кандидатов о том, сколько им платили в прошлом, может способствовать увековечению гендерного разрыва в оплате труда. Именно поэтому 21 штат США принял закон, запрещающий работодателям спрашивать кандидатов об их зарплате на предыдущих местах работы. Даже если вы живете в штате или стране, где такого запрета нет, все равно следует прекратить спрашивать.

Исследование, опубликованное Школой права Бостонского университета, показало, что в штатах, где действует запрет на запросы об истории заработной платы, заработная плата для сменяющих работу выросла на 5-6% больше, чем в других штатах. Наибольшее это повышение касалось темнокожих работников, получивших на 13-16% больше, а также женщин, получивших прибавку в размере от 8 до 9%.

Однако недавнее исследование показало, что мужчины раскрывают свои предыдущие зарплаты без вопросов, что может быть на руку тем, кто исторически получал хорошую компенсацию, и увековечить отсутствие равенства в оплате труда. Поэтому, если возможно, просите кандидатов не говорить об их зарплатной истории.

Предлагать гибкие рабочие возможности

Во всем мире женщины выполняют по меньшей мере в 2,5 раза больше неоплачиваемой домашней и уходовой работы, чем мужчины. Это может включать уход за пожилыми родителями или детьми. Дополнительные обязанности ограничивают возможности женщин присутствовать на работе и использовать преимущества карьерного роста. Но гибкость рабочего места может помочь женщинам сбалансировать работу и уход за больными, давая им возможность больше зарабатывать. Это также может дать мужчинам возможность вмешаться и делать больше ухода и больше работы вне своей основной работы.

Женщинам иногда приходится работать неполный рабочий день и на более низкой оплате, чтобы иметь возможность выполнять все свои обязанности вне работы. Результат один: чем выше по корпоративной стремянке вы поднимаетесь, тем меньше женщин вы найдете. Гендерный разрыв в оплате труда имеет тенденцию к увеличению с ростом заработной платы. Для сравнения: недавнее исследование показало, что партнеры-мужчины в крупных юридических фирмах США зарабатывают почти на 30% больше, чем их коллеги-женщины. Но когда женщины получают необходимую поддержку и гибкость на всех уровнях, они имеют больше шансов на успех, что помогает преодолеть гендерный разрыв.

Поощряйте отпуск по уходу за ребенком

Компании, предлагающие отпуск по уходу за ребенком и поощряющие или даже требующие от работников его использования, также проходят долгий путь к достижению равенства. Мужчины, которые становятся родителями, получают премию за отцовство, и их заработная плата растет. Но когда мужчины вовлечены в уход за детьми, женщины зарабатывают больше.

Согласно исследованию Шведского института оценки политики на рынке труда, долгосрочный доход женщин после рождения ребенка растет почти на 7% за каждый месяц, который их партнер-мужчина провел в отпуске по уходу за ребенком. Всемирный банк также обнаружил, что чем больше паритет существует между декретным отпуском и отпуском по уходу за ребенком, тем больше женщин присутствует на рынке труда.

Равенство в оплате труда выгодно всем

Устранение разрыва в оплате труда приносит пользу не только женщинам, но и организациям. Компании, демонстрирующие приверженность равной оплате труда, получают ряд преимуществ — от повышения морального духа и производительности персонала до конкурентного преимущества, когда речь идет о привлечении и удержании талантов.