В Польше выросло число официально трудоустроенных украинцев: кто с ними конкурирует

К концу октября в Польше было официально трудоустроено 779,3 тыс. украинцев. Это 66,7% всех работающих иностранцев. Такую статистику публикует Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

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В конце 2023 года из 1,125 млн официально трудоустроенных иностранцев 750 тыс. были гражданами Украины. Таким образом, с тех пор численность украинских работников выросла почти на 30 тысяч. Однако, как отмечается, доля от общего числа работающих иностранцев сохранилась (66,7%).

Основные конкуренты украинцев на рынке труда в Польше

Украинцы традиционно остаются самой большой группой иностранцев, работающих в стране.

За ними следуют грузины и белорусы – по 7%. Рабочие из Молдовы - 6%, из Колумбии и Зимбабве – по 3%, Филиппины и Узбекистан по 2%, и по 1% рабочих из Руанды и Армении.

Всего в 2024 году через агентство трудоустроено 15 тысяч человек 40 разных национальностей.

Польша привлекает работников из Азии и Африки: причины

Начиная с 2022 года, из-за нехватки украинских мужчин, в Польше возросла доля работников из Азии, Африки и Южной Америки.

Отмечается, что для них не действует упрощенная процедура трудоустройства, что усложняет процесс привлечения рабочей силы.

В агентстве считают, что спрос на работников из Азии и Африки будет расти в будущем. Однако польские работодатели сейчас предпочитают украинцев. Это связано не только с упрощенной процедурой трудоустройства, но и с их трудолюбием.

Кроме того, за три года изменилась статистика трудоустройства. Если до войны в Украине 60% среди ищущих работу в Польше были мужчины, то с марта 2022 года этот показатель снизился до 40% и, соответственно, 60% составляют женщины.

Delo.ua писало, что в 2025 году самыми популярными вакансиями для украинцев в Польше, которые не требуют квалификации и знания польского языка, будут позиции на складах и производстве.