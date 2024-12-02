У Польщі зросла кількість офіційно плацевлаштованих українців: хто з ними конкурує

На кінець жовтня у Польщі офіційно було працевлаштовано 779,3 тис. українців. Це 66,7% від усіх працюючих іноземців. Таку статистику публікує Міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

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Наприкінці 2023 року з 1,125 млн офіційно працевлаштованих іноземців 750 тис. були громадянами України. Таким чином, відтоді чисельність українських працівників зросла майже на 30 тис. Однак, як зазначається, частка від загальної кількості працюючих іноземців збереглася (66,7%).

Основні конкуренти українців на ринку праці в Польщі

Українці традиційно залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у країні.

За ними слідують грузини та білоруси - по 7%. Робітники з Молдови - 6%, з Колумбії та Зімбабве - по 3%, Філіппін та Узбекистану - по 2% і по 1% робітників з Руанди та Вірменії.

Загалом в 2024 році через агенцію було працевлаштовано 15 тисяч людей 40 різних національностей.

Польша залучає працівників з Азії та Африки: причини

Починаючи з 2022 року, через нестачу українських чоловіків, в Польщі зросла частка працівників з Азії, Африки та навіть Південної Америки.

Зазначається, що для них не діє спрощена процедура працевлаштування, що ускладнює процес залучення робочої сили.

В агенції вважають, що попит на працівників з Азії та Африки зростатиме в майбутньому. Однак польські роботодавці наразі надають перевагу українцям. Це пов'язано не тільки зі спрощеною процедурою працевлаштування, але й із їхньою працьовитістю

Окрім того, за три роки зазнала змін статистика працевлаштування. Якщо до війни в Україні 60% серед шукаючих роботу у Польщі, були чоловіки, то з березня 2022 року цей показник знизився до 40% і, відповідно, 60% складають жінки.

Delo.ua писало, що у 2025 році найпопулярнішими вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, будуть позиції на складах та виробництві.