Банки в Україні можуть видати кредитів ще на 1 трильйон гривень – Катерина Рожкова

Загальний сумарний капітал в банківській системі України дозволяє збільшити існуючі обсяги кредитування на 1 трильйон гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової під час пресбрифінгу, присвяченого презентації Звіту про фінансову стабільність.

За словами Рожкової, не дивлячись на те, що кожен банк в Україні має свої ліміти на обсяги кредитування "в одні руки", фінансування масштабних проєктів можливе, зокрема, за рахунок консорціумного кредитування, яке передбачає об’єднання ресурсів декількох банків. Від початку повномасштабної війни в Україні реалізовано вже два великих проєкти за рахунок консорціумного кредитування.

"Чи є це (ліміти банків – Ред.) непереборною проблемою для того, аби банки могли фінансувати великі проєкти? На мою думку, — ні. По-перше, банки почали реалізовувати проєкти з консорціумного кредитування. І це не лише державні банки. Таке кредитування відбувається на базі приватних банків, але державні банки беруть участь у цих консорціумах", – розказала заступниця голови НБУ.

За її словами, це прекрасно організований процес, який дозволяє банкам надавати кредити в обсягах, що значно перевищують ліміти кожного з цих банків. Таким чином банки можуть фінансувати дуже великі та вартісні проєкти.

"Також є практика, коли наші міжнародні партнери – міжнародні фінансові організації, а до повномасштабної війни подекуди й материнські структури українських банків з іноземним капіталом — напряму кредитували проєкти в Україні, коли капіталу вітчизняного банку було недостатньо саме для дотримання нормативу щодо максимального розміру кредиту в одні руки", – розказала Рожкова.

На її думку, ці інструменти будуть розвиватися й надалі.

Також Рожкова нагадала про існування інструменту так званих кредитних гарантій, який зменшує кредитні ризики для банків. "Зараз цей інструмент активно пропонують ЄБРР і міжнародна фінансова корпорація. З’являються також пропозиції від інших міжнародних фінансових організацій", – запевняє вона.

Тож потенціал кредитування у банківського сектора є.

Крім того, упевнена заступниця голови НБУ, після того, як НБУ реалізує основні кроки стратегії, спрямованої на запуск таких інструментів як сек’юритизація та покриті гарантіями бонди, потенціал ринку щодо залучення капіталу для інвестиції значно зросте.

Як писало Delo.ua, згідно звіту про фінансову стабільність НБУ, банки активно нарощують кредитування бізнесу та населення. Це свідчить про зміцнення фінансової системи країни та її готовність підтримувати економічне зростання навіть в умовах війни. У квітні приріст гривневих кредитів домогосподарствам та бізнесу сягнули 34% та 29% відповідно.