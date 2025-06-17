Банки в Украине могут выдать кредитов еще на 1 триллион гривен — Екатерина Рожкова

Общий суммарный капитал в банковской системе Украины позволяет увеличить существующие объемы кредитования на 1 триллион гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявления в первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой во время пресс-брифинга, посвященного презентации Отчета о финансовой стабильности.

По словам Рожковой, несмотря на то, что у каждого банка в Украине есть свои лимиты на объемы кредитования "в одни руки", финансирование масштабных проектов возможно, в частности, за счет консорциумного кредитования, которое предполагает объединение ресурсов нескольких банков. С начала полномасштабной войны в Украине реализовано уже два крупных проекта за счет консорциумного кредитования.

"Является ли это (лимиты банков — Ред .) непреодолимой проблемой для того, чтобы банки могли финансировать крупные проекты? По-моему, — нет. Во-первых, банки начали реализовывать проекты по консорциумному кредитованию. И это не только государственные банки. Такое кредитование происходит на базе частных банков, но государственные банки принимают участие в этих консорциумах", — рассказала замглавы НБУ.

По ее словам, это прекрасно организованный процесс, позволяющий банкам предоставлять кредиты в объемах, значительно превышающих лимиты каждого из этих банков. Таким образом, банки могут финансировать очень большие и стоимостные проекты.

"Также есть практика, когда наши международные партнеры — международные финансовые организации, а до полномасштабной войны иногда и материнские структуры украинских банков с иностранным капиталом — напрямую кредитовали проекты в Украине, когда капитала отечественного банка было недостаточно для соблюдения норматива по максимальному размеру кредита в одни руки", — рассказала Рожкова.

По ее мнению, эти инструменты будут развиваться и дальше.

Также Рожкова напомнила о существовании инструмента так называемых кредитных гарантий, уменьшающего кредитные риски для банков. "Сейчас этот инструмент активно предлагают ЕБРР и Международная финансовая корпорация. Появляются предложения от других международных финансовых организаций", — уверяет она.

Так что потенциал кредитования у банковского сектора есть.

Кроме того, уверена заместитель главы НБУ, после того, как НБУ реализует основные шаги стратегии, направленной на запуск таких инструментов как секьюритизация и покрытые гарантиями бонды, потенциал рынка по привлечению капитала для инвестиций значительно возрастет.

Как писало Delo.ua, согласно отчету о финансовой стабильности НБУ, банки активно наращивают кредитование бизнеса и населения. Это свидетельствует об укреплении финансовой системы страны и ее готовности поддерживать экономический рост даже в условиях войны. В апреле прирост гривневых кредитов домохозяйствам и бизнесу достиг 34% и 29% соответственно.