Держаудитслужба виявила порушень на 6 млрд грн у досудових розслідуваннях

З початку 2025 року Державна аудиторська служба виявила порушень на 6 мільярдів гривень у досудових розслідуваннях для забезпечення невідворотності покарання винних осіб за фінансові зловживання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, ці результати стали можливими завдяки активній співпраці служби з правоохоронними та слідчими органами, спрямованій на забезпечення невідворотності покарання за зловживання державними матеріальними ресурсами.

У першому кварталі поточного року Держаудитслужба передала до правоохоронних органів 232 матеріали за результатами проведених заходів державного фінансового контролю.

Також було надіслано 306 інформаційних повідомлень про результати державного фінансового контролю. Фахівці відомства також надали 272 висновки у рамках досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, що свідчить про їхню активну участь у процесі виявлення та документування фінансових злочинів.

Нагадаємо, Держаудитслужба під час проведення планового державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України, виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 млрд грн.