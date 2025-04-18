Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держаудитслужба виявила порушень на 6 млрд грн у досудових розслідуваннях

Держаудитслужба
Держаудитслужба передала правоохоронцям 232 матеріали

З початку 2025 року Державна аудиторська служба виявила порушень на 6 мільярдів гривень у досудових розслідуваннях для забезпечення невідворотності покарання винних осіб за фінансові зловживання.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Як зазначається, ці результати стали можливими завдяки активній співпраці служби з правоохоронними та слідчими органами, спрямованій на забезпечення невідворотності покарання за зловживання державними матеріальними ресурсами.

У першому кварталі поточного року Держаудитслужба передала до правоохоронних органів 232 матеріали за результатами проведених заходів державного фінансового контролю.

Також було надіслано 306 інформаційних повідомлень про результати державного фінансового контролю. Фахівці відомства також надали 272 висновки у рамках досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, що свідчить про їхню активну участь у процесі виявлення та документування фінансових злочинів.

Нагадаємо, Держаудитслужба під час проведення планового державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України, виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб