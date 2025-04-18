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Госаудитслужба выявила нарушений на 6 млрд грн в досудебных расследованиях

Госаудитслужба
Госаудитслужба передала правоохранителям 232 материала

С начала 2025 года Государственная аудиторская служба выявила нарушений на 6 миллиардов гривен в досудебных расследованиях для обеспечения неотвратимости наказания виновных за финансовые злоупотребления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, эти результаты стали возможны благодаря активному сотрудничеству службы с правоохранительными и следственными органами, направленной на обеспечение неотвратимости наказания за злоупотребление государственными материальными ресурсами.

В первом квартале текущего года Госаудитслужба передала правоохранительным органам 232 материала по результатам проведенных мероприятий государственного финансового контроля.

Также было отправлено 306 информационных сообщений о результатах государственного финансового контроля. Специалисты ведомства также предоставили 272 заключения в рамках досудебных расследований по уголовным производствам, что свидетельствует об их активном участии в процессе выявления и документирования финансовых преступлений.

Напомним, Госаудитслужба во время проведения планового государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией аграрных наук Украины выявила существенные недостатки и нарушения в ее деятельности на сумму более 1 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб