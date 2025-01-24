Аудит выявил нарушений в работе НААН более чем на 1 млрд грн

Госаудитслужба во время проведения планового государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией аграрных наук Украины ( НААН ) выявила существенные недостатки и нарушения в ее деятельности на сумму более 1 млрд грн.

Об этом сообщает Госаудитслужба.

Отмечается, что ведомство проверило деятельность НААН, 21 подчиненных ей учреждений и 6 государственных предприятий.

Существенные нарушения касались преимущественно ненадлежащего использования земель и ресурсов НААН в ненаучной деятельности.

В частности, аудиторы выяснили, что учреждения НААН из-за снижения спроса на их семенную продукцию из научных заведений превратились фактически в хозяйствующих субъектов. Подчиненные им земельные участки (предназначенные для опытных и обучающих целей) использовались для товарного производства.

"Некоторые участки передавались в пользование посторонним лицам на основании различных соглашений, которые по своей сути имели признаки скрытой аренды. Это помешало учреждениям и предприятиям НААН получить дополнительные поступления на общую сумму более 70 млн грн", — отмечают в Госаудитслужбе.

Кроме того, как обнаружили аудиторы, деятельность ведущей аграрной научной организации страны была малоэффективна в профильной сельскохозяйственной отрасли.

"Системный характер приобрели случаи низкой урожайности выращиваемой сельскохозяйственной продукции ниже среднего в соответствующих регионах уровня. Сама же продукция часто реализовывалась по заниженным ценам", — подчеркивают в Госаудитслужбе.

В ходе проверки выяснилось , что постоянно происходило безосновательное списание посевов сельхозкультур, а на отдельных участках вообще не производился сбор урожая.

Такая бесхозяйственность не позволила НААН получить дополнительные поступления на сумму около 487 млн. грн. (из которых 6,4 млн. грн. – непосредственно потеряны).

Сообщается, что материалы аудита переданы в правоохранительные органы.

Заметим, работники НААН время от времени становятся фигурантами уголовных производств. Так, в декабре коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор по факту незаконного завладения особо ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в 2013-2014 годах.

По решению суда 9 человек, среди которых 6 работников НААН, 2 бывших должностных лица Главного управления Госземагентства в Киевской области и 1 сотрудник Службы безопасности Украины, были признаны виновными в совершении преступления. Также НАБУ разоблачило эксдиректора опытного хозяйства НААН на хищении пшеницы на 23 миллиона.