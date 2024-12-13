Хищение земель НААН: вынесен обвинительный приговор

Сегодня, 13 декабря 2024 года, коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор по делу по факту незаконного завладения особо ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Какой приговор суда

По решению суда 9 человек, среди которых 6 работников НААН, 2 бывших должностных лица Главного управления Госземагентства в Киевской области и 1 сотрудник Службы безопасности Украины, были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Одному из организаторов и 2 бывших должностных лица ГУ Госземагентства в Киевской области суд лишил свободы сроком 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на два года, с конфискацией части принадлежащего им на праве собственности имущества.

Также суд лишил сотрудника СБУ звания полковника.

Еще один организатор и другие участники схемы приговорены к 7 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на два года, а также с конфискацией половины имущества, принадлежащего им на праве собственности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Детали дела

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица НААН, советник президиума НААН от СБУ, а также работники Главного управления Госземагентства в Киевской области, с сентября 2013 по сентябрь 2014 года по корыстным мотивам, злоупотребляя своим служебным положением, завладели 138 земельными участками общим 2564 га, расположенных на территории Гатненского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

Указанные земли были сформированы в результате изъятия 15,12 га особо ценной земли ГП ДГ "Чабаны", а их рыночная стоимость на момент перехода в частную собственность составила 42 млн 553 тыс. рублей. гривен.

Кроме того, указанные лица также намеревались завладеть еще 6 земельными участками общей площадью 0,581 га, рыночная стоимость которых на момент формирования составляла 1 млн 436 тыс. га. гривен.

Delo.ua ранее сообщало, что 138 особо ценных земельных участков в пригороде Киева незаконно оказались в частной собственности ряда должностных лиц.