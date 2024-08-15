Расхищение земель НААН в пригороде Киева: что сейчас с делом об оформлении на чиновников 138 участков

138 особо ценных земельных участков в пригороде Киева незаконно оказались в частной собственности ряда чиновников Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), Службы безопасности Украины и Министерства аграрной политики.

При этом в этом деле, которое с апреля 2017 года расследовало Национальное антикоррупционное бюро, в число фигурантов в 2020 году сперва включили, а впоследствии исключили пятерых должностных лиц НААН, которые, согласно изначальной версии следствия, и приняли незаконные решения и благодаря которым это преступление вообще стало возможным. Как пишет "Главком", два года спустя это даже было сделано повторно.

Суть дела о хищении земель в Гатном

В ходе расследования детективы выяснили, что в 2013-2014 годах должностные лица НААН вне своих полномочий прекратили право постоянного пользования исследовательским хозяйством "Чабаны" Института земледелия НААН на 144 земельных участка в селе Гатное тогдашнего Киево-Святошинского района.

Из них 138 были переведены в частную собственность, а еще шесть по состоянию на начало расследования находились в процессе переоформления. Речь идет о более чем 15 гектарах "особо ценных" земель, предназначенных для проведения исследований. Эти земли стали частной собственностью членов президиума НААН, их близких родственников, сотрудников СБУ, Минагрополитики и других лиц.

Участки, фигурирующие в деле, входили в состав 330 га земель, которые еще в 2003 году были переданы в постоянное использование исследовательского хозяйства. Осуществил такую передачу глава Киево-Святошинской районной администрации своим распоряжением с соответствующим целевым назначением.

В то же время, согласно тогдашним нормам Земельного кодекса, решение об изъятии такой земли и изменении ее целевого назначения могла принимать исключительно Верховная Рада по представлению Кабинета министров

Однако НААН, по версии следствия, смогла принять такое решение без согласия парламента. И формальным поводом стало то, что в сентябре 2013 года работники ОХ "Чабаны" обратились с просьбой выделить им такие земельные участки для огородничества.

НАБУ выявило, что от НААН поступило письмо от главы СБУ, однако без его подписи, о якобы необходимости прекратить право постоянного пользования этими земельными участками хозяйством "Чабаны", чтобы передать эти земли самой службе.

Через некоторое время было получено второе письмо с аналогичным содержанием, однако подписанное уже заместителем председателя СБУ. Впрочем, в любом случае оба обращения противоречили законодательству, поскольку инициировать такие решения могло лишь правительство. Но и обвиняемый ныне директор опытного хозяйства, и директор Института земледелия ответили, что не возражают против такой передачи земли.

Уже после этого письмо СБУ вместе с другими материалами передали в президиум НААН на рассмотрение, "забыв" добавить справку об особой ценности указанных земель. Как следствие, в результате голосования НААН приняла соответствующее постановление, в котором согласилась на изъятие 15,12 га из пользования ОХ "Чабаны".

После этого директор хозяйства направил письмо о прекращении права постоянного пользования Главному управлению Госземагентства в Киевской области. На его основе агентство отдельными приказами выделило участки заранее определенным людям, включая родственников должностных лиц из президиума НААН, принимавших решение об изъятии этой земли.

НАБУ оценило, что служащие своими действиями нанесли государству более 42 миллионов гривен ущерба. Из 138 новых "владельцев" участков следствие выделило четыре большие группы:

• должностные лица НААН, ее Института земледелия и связанные с ними лица (в частности, это до сих пор действующий президент академии Ярослав Гадзало, его дочь и ее муж, тогдашний директор ОХ "Чабаны" Александр Ищук, его жена, бабушка жены его сына, сват директора Института земледелия Виктора Каминского, вице-президент НААН Анатолий Зарышняк и его жена – судья Апелляционного суда Киева, а также их дочь);

• руководители Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, их родственники, а также лица, не имеющие отношения ни к НААН, ни к СБУ, но, получив землю, выдавшие доверенности на распоряжение ею близким родственникам тогдашнего руководства указанного управления;

• чиновники, в частности связанные с тогдашним заместителем министра аграрной политики и продовольствия, с секретариатом Кабинета министров и т.п.;

• местные чиновники, среди которых чиновники Чабановского поселкового совета; лица, связанные с прокурором Киево-Святошинского района; лица, связанные с главой Киево-Святошинской РГА Юрием Бондарем, их родственники и т.д.

Инфографика: НАБУ

Руководство НААН вывели из-под удара

В январе 2020 года о подозрении дополнительно сообщили пяти топ-чиновникам НААН, в частности ее президенту (на время совершения преступления – вице-президент) Ярославу Гадзало и директору Института садоводства (на время совершения преступления – первый вице-президент НААН) Игорю Гринику.

Также фигурантами дела стали первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования (на время совершения преступления – вице-президент НААН) Игорь Ибатуллин; вице-президент, главный ученый секретарь НААН (на время совершения преступления – академик-секретарь отделения НААН) Анатолий Зарышняк и директор Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" имени Таирова НААН Вячеслав Власов.

Как утверждало следствие, эти пять человек как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных, а затем переоформили их на себя и близких родственников.

Однако уже в мае того же 2020 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры закрыл производство в отношении верхушки НААН из-за отсутствия доказательств корыстных мотивов фигурантов во время голосования, что предусматривает Уголовный процессуальный кодекс.

В апреле 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила это постановление руководителя САП, поскольку, по ее мнению, в САП не сделали все возможное, чтобы проверить причастность руководства НААН к этой схеме. Но в мае 2022 прокурор уже повторно закрыл производство против руководства НААН.

Как говорится в публикации, при объявлении подозрений пяти фигурантам в НАБУ были уверены, что руководство академии переоформило земельные участки на себя и близких родственников, но затем само следствие по неизвестным причинам отказалось от мнения, что те действовали по корыстным мотивам.

При этом мнение правоохранителей не изменилось по поводу остальных фигурантов, которым инкриминировали такие же действия ранее и по которым дело еще в декабре 2019 года было передано в Высший антикоррупционный суд, где оно слушается до сих пор. Речь идет о таких лицах:

• Василий Петриченко – экс-президент НААН;

• Ануш Балян – вице-президент НААН;

• Светлана Ковтун – экс-главный ученый секретарь НААН;

• Виктор Каминский – директор ННЦ Институт земледелия НААН;

• Александр Ищук – экс-директор госпредприятия ОХ "Чабаны";

• Иван Шевченко – экс-заведующий отделом ННЦ Институт земледелия НААН;

• Роман Кучер – экс-начальник управления государственного земельного кадастра ГУ Госземагентства в Киевской области;

• Станислав Губин – экс-заместитель начальника главного управления Госземагентства в Киевской области;

• Виталий Оборский – сотрудник СБУ.



Что сейчас с делом

Всем перечисленным инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса), а большинству – и незаконченное покушение на такие действия.

Максимально суд может назначить фигурантам лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того, Петриченко, Каминского и Ковтун обвиняют в служебном подлоге (статья 366 УК).

В настоящее время в ВАКС проходят судебные дебаты по этому делу, на которых выступает сторона защиты. В дальнейшем воспользоваться правом последнего слова смогут обвиняемые. Однако, учитывая, что их много, ожидается, что процесс продлится еще некоторое время. В то же время все доказательства суд уже исследовал, то есть большинство процессуальных процедур уже позади.

Сама же земля в Гатном сейчас находится под арестом, наложенным еще в ноябре 2017 Соломенским райсудом Киева. В апреле 2018 года Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений. Если вину фигурантов признает суд, земельные участки как предмет преступления могут быть подвергнуты специальной конфискации.