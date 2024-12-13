Розкрадання земель НААН: винесено обвинувальний вирок

Сьогодні, 13 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України (НААН) у 2013-2014 роках.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

Який вирок суду

За рішенням суду 9 осіб, серед яких 6 працівників НААН, 2 колишні посадові особи Головного управління Держземагентства у Київській області та 1 співробітник Служби безпеки України, були визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Одному з організаторів та 2 колишніх посадових осіб ГУ Держземагентства у Київській області суд позбавив волі на строк 8 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на два роки, з конфіскацією частини належного їм на праві власності майна.

Також суд позбавив співробітника СБУ звання полковника.

Ще одного організатора та інших учасників схеми засуджено до 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк два роки, а також з конфіскацією половини майна, що належить їм на праві власності.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Деталі справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НААН, радник президії НААН від СБУ, а також працівники Головного управління Держземагентства в Київській області, з вересня 2013 року по вересень 2014 рок з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи 138 земельними ділянками загальною площею 13,2564 га, що розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Вказані землі були сформовані внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ "Чабани", а їх ринкова вартість на момент переходу у приватну власність становила 42 млн 553 тис. гривень.

Крім того, вказані особи також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га, ринкова вартість яких на момент формування становила 1 млн 436 тис. гривень.

Delo.ua раніше повідомляло, що 138 особливо цінних земельних ділянок у передмісті Києва незаконно опинилися у приватній власності низки посадовців.