Аудит виявив порушень в роботі НААН на понад 1 млрд грн

Держаудитслужба під час проведення планового державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України (НААН), виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

Зазначається, що відомство перевірило діяльність НААН, 21 підпорядкованих їй установ та 6 державних підприємств.

Найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

Зокрема, аудитори з’ясували, що установи НААН через зниження попиту на їхню насіннєву продукцію з наукових закладів перетворилися фактично на суб’єктів господарювання. Підпорядковані їм земельні ділянки (призначені для дослідних та навчальних цілей) використовувалися для товарного виробництва.

"Деякі ділянки передавалися в користування стороннім особам на підставі різних угод, що за своєю суттю мали ознаки прихованої оренди. Це завадило установам та підприємствам НААН отримати додаткових надходжень на загальну суму понад 70 млн грн", - зауважують в Держаудитслужбі.

Крім того, як виявили аудитори, діяльність провідної аграрної наукової організації країни була малоефективною у профільній сільськогосподарській галузі.

"Системного характеру набули випадки низької врожайності вирощуваної сільськогосподарської продукції нижче середнього у відповідних регіонах рівня. Сама ж продукція часто реалізовувалася за заниженими цінами", - підкреслюють в Держаудитслужбі.

Під час перевірки з’ясувалося, що постійно відбувалося безпідставне списання посівів сільгоспкультур, а на окремих ділянках взагалі не проводився збір урожаю.

Така безгосподарність не дозволила НААН отримати додаткові надходження на суму близько 487 млн грн (з яких 6,4 млн грн – безпосередньо втрачені).

Повідомляється, що матеріали аудиту передані до правоохоронних органів.

Зауважимо, працівники НААН час від часу стають фігурантами кримінальних проваджень. Так, у грудні колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України (НААН) у 2013-2014 роках.

За рішенням суду 9 осіб, серед яких 6 працівників НААН, 2 колишні посадові особи Головного управління Держземагентства у Київській області та 1 співробітник Служби безпеки України, були визнані винними у скоєнні злочину. Також НАБУ викрило ексдиректора дослідного господарства НААН на розкраданні пшениці на 23 мільйони.

Про НААН

Національна академія аграрних наук України розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 р. (з грудня 1990 р. – Українська академія аграрних наук). У нинішньому статусі діє із 6 січня 2010 року.

Академія є державною науковою організацією, яка заснована на державній власності й користується правами самоврядності, що полягають у колегіальності органів управління та їх виборності, самостійному визначенні своєї структури і тематики наукових досліджень, вирішенні науково-організаційних і кадрових питань, провадженні господарської діяльності та здійсненні міжнародних наукових зв’язків на основі законів України.

Головним завданням Академії є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу України. До складу НААН входять 271 установа, підприємства, організації, з яких 88 наукових установ, підприємств і організацій підпорядковані безпосередньо Академії, у тому числі 11 Національних наукових центрів, 32 інститути, 39 державних підприємств дослідних господарств. Мережа наукових установ НААН складається з 183 підприємств, установ та організацій, у тому числі 41 дослідної станції, двох науково-дослідних центрів, одного дослідного поля, 125 державних підприємств дослідних господарств. У системі Академії працюють близько 25 тис. осіб.