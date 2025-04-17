До Великодня НБУ ввів в обіг монету-писанку: який дизайн

Національний банк вперше випустив пам’ятну монету у вигляді великодньої писанки, вшановуючи українську традицію. Монета "Великодня радість. Писанка" вже в обігу, а сама писанка була офіційно включена до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у 2024 році.

Про це інформує НБУ.

Про дизайн монети

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Оздоблена емаллю та локальною позолотою.

Її номінал 10 гривень.

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як "Сорокопуть" або "Козачі левади". Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст.

зображено традиційну писанку Одеської області, відому як "Сорокопуть" або "Козачі левади". Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст. На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба. Воно всіяне 12 писанками, на яких зображені давні символи наших пращурів.

Дизайн цієї унікальної монети створила дизайнерка Олександра Кучинська.

Тираж – до 15 000 штук.

Про реалізацію монети

Придбати монету можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.