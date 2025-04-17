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До Пасхи НБУ ввел в обращение монету-писанку: какой дизайн

НБУ, монета
Монета в форме писанки.

Национальный банк впервые выпустил памятную монету в виде пасхальной писанки, чествуя украинскую традицию.

Об этом сообщает НБУ.

О дизайне монеты

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Украшена эмалью и локальной позолотой.

Ее номинал 10 гривен.

  • На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.
  • На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно усеяно 12 писанками, на которых изображены древние знаки наших предков.

Дизайн этой уникальной монеты создала дизайнер Александра Кучинская.

Тираж – до 15 000 штук.

О реализации монеты

Приобрести монету можно будет впоследствии в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года   внедрил процесс верификации аккаунтов   пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

Автор:
Ольга Опенько