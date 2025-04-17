- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
До Пасхи НБУ ввел в обращение монету-писанку: какой дизайн
Национальный банк впервые выпустил памятную монету в виде пасхальной писанки, чествуя украинскую традицию.
Об этом сообщает НБУ.
О дизайне монеты
Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Украшена эмалью и локальной позолотой.
Ее номинал 10 гривен.
- На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.
- На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно усеяно 12 писанками, на которых изображены древние знаки наших предков.
Дизайн этой уникальной монеты создала дизайнер Александра Кучинская.
Тираж – до 15 000 штук.
О реализации монеты
Приобрести монету можно будет впоследствии в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.
О нумизматической продукции НБУ
Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.
Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.