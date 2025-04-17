До Пасхи НБУ ввел в обращение монету-писанку: какой дизайн

Национальный банк впервые выпустил памятную монету в виде пасхальной писанки, чествуя украинскую традицию.

Об этом сообщает НБУ.

О дизайне монеты

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Украшена эмалью и локальной позолотой.

Ее номинал 10 гривен.

На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.

изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл. На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно усеяно 12 писанками, на которых изображены древние знаки наших предков.

Дизайн этой уникальной монеты создала дизайнер Александра Кучинская.

Тираж – до 15 000 штук.

О реализации монеты

Приобрести монету можно будет впоследствии в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.