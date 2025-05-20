Фінкомпанія втратила право на надання кредитів та факторингових послуг: в чому причина

Національний банк відкликав ліцензію ТОВ “ФК Кепітал Фінанс” на надання фінансових послуг, а також виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням пресслужбу НБУ.

"Кепітал Фінанс" втратила ліцензію

НБУ за власною заявою ТОВ "ФК Кепітал Фінанс" відкликав ліцензію компанії на надання фінансових послуг, зокрема кредитування грошовими коштами та банківськими металами, а також факторинг.

У зв’язку з цим фінустанову виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Рішення про відкликання ліцензії ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання ринку небанківських фінансових послуг 16 травня 2025 року.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouСontrol, юридична особа ТОВ "ФК "Кепітал Фінанс" було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 30 млн грн.

Основний напрямок діяльності:

Надання різноманітних фінансових послуг, не включених до страхування чи пенсійного забезпечення.

Додаткові напрямки:

Робота агентств зі стягнення платежів та бюро кредитних історій.

Надання послуг фінансового лізингу.

Інші види кредитування.

Бенефіціарний власник - Ломакін Олександр.

Про кредитування та факторинг

Факторинг – це операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредиторові.

Кредит – це фінансова угода, за якою одна сторона (кредитор) надає гроші або інші ресурси іншій стороні (позичальнику) на певний термін і під певні умови, як правило, зі сплатою відсотків.

Різниця між факторингом і кредитом:

Факторинг і кредит можуть здатися схожими, але між ними існують важливі відмінності.

Кредитування передбачає дві сторони — позичальника і банк. У факторингу ж беруть участь три сторони: продавець, який отримує фінансування від фактора; банк-фактор; і покупець (дебітор), який сплачує борг безпосередньо фактору, а не продавцю.

На відміну від кредиту, кошти по факторингу не потребують повернення продавцем. При кредитуванні всі фінансові ризики несе позичальник, тоді як факторинг значно знижує ризики для продавця.

Вартість факторингових послуг формується комісією за договором, а вартість кредиту — процентною ставкою, яка залежить від умов угоди і кредитного рейтингу позичальника.

Про заходи НБУ

У квітні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Нещодавно також НБУ застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ — через неподання у встановлені строки необхідної інформації та документів.