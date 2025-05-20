Финкомпания потеряла право на предоставление кредитов и факторинговых услуг: в чем причина

Национальный банк отозвал лицензию ООО "ФК Кепитал Финанс" на предоставление финансовых услуг, а также исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой прессслужбу НБУ.

"Кепитал Финанс" потеряла лицензию

НБУ по собственному заявлению ООО "ФК Кепитал Финанс" отозвал лицензию компании на предоставление финансовых услуг, в частности, кредитование денежными средствами и банковскими металлами, а также факторинг.

В этой связи финучреждение исключено из Государственного реестра финансовых учреждений.

Решение об отзыве лицензии принял Комитет по надзору и регулированию рынка небанковских финансовых услуг 16 мая 2025 года.

Что известно о компании

Согласно данным YouСontrol, юридическое лицо ООО "ФК "Кепитал Финанс" было зарегистрировано в 2019 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 30 млн грн.

Основное направление деятельности:

Предоставление разнообразных финансовых услуг, не включенных в страхование или пенсионное обеспечение.

Дополнительные направления:

Работа агентств по взысканию платежей и бюро кредитных историй.

Предоставление услуг денежного лизинга.

Остальные виды кредитования.

Бенефициарный владелец – Ломакин Александр.

О кредитовании и факторинге

Факторинг – это операция по переуступке первым кредитором прав требования долга третьего лица второму кредитору с предварительной или последующей компенсацией стоимости такого долга первому кредитору.

Кредит – это финансовое соглашение, согласно которому одна сторона (кредитор) предоставляет деньги или другие ресурсы другой стороне (заемщику) на определенный срок и под определенные условия, как правило, с уплатой процентов.

Разница между факторингом и кредитом:

Факторинг и кредит могут показаться схожими, но между ними существуют важные отличия.

Кредитование предусматривает две стороны – заемщика и банк. В факторинге участвуют три стороны: продавец, получающий финансирование от фактора; банк-фактор; и покупатель (дебитор), уплачивающий долг непосредственно фактору, а не продавцу.

В отличие от кредита, средства по факторингу не требуют возврата продавцом. При кредитовании все денежные опасности несет заемщик, тогда как факторинг существенно понижает опасности для торговца.

Стоимость факторинговых услуг формируется комиссией по договору, а стоимость кредита процентной ставкой, которая зависит от условий сделки и кредитного рейтинга заемщика.

О мерах НБУ

В апреле 2025 года НБУ применил меры воздействия до девяти небанковских финансовых учреждений из-за нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Недавно также НБУ применил меры влияния к четырем небанковским финансовым учреждениям из-за неподачи в установленные сроки необходимой информации и документов.