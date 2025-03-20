Казначейство тимчасово призупинить обмін даними з Митною службою: що відомо

22 березня 2025 року Державна казначейська служба України проведе технічні роботи з обслуговування інформаційних ресурсів. У зв’язку з цим сервіси обміну даними з Державною митною службою тимчасово не працюватимуть.

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Про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Про технічні роботи

Технічні роботи в Державній казначейській службі України розпочнуться 22 березня о 10:30 і триватимуть орієнтовно чотири години.

У цей період сервіси інформаційного обміну з Державною митною службою будуть тимчасово недоступні. Щоб уникнути затримок у митному оформленні, платникам податків рекомендовано завчасно здійснити авансові платежі на депозитні рахунки Казначейства, відкриті для Держмитслужби та її територіальних органів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Держмитслужба впровадила нову автоматизовану систему митного оформлення, запустивши автоматичний режим виконання митних формальностей у всіх пунктах пропуску на державному кордоні. Це дозволило здійснювати митне оформлення декларацій без участі посадових осіб.

Очікується, що автоматизація значно прискорить процес митного оформлення, мінімізує вплив людського фактора та підвищить прозорість процедур, що, своєю чергою, сприятиме зниженню корупційних ризиків.