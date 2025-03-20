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Казначейство временно приостановит обмен данными с Таможенной службой: что известно
22 марта 2025 Государственная казначейская служба Украины проведет технические работы по обслуживанию информационных ресурсов. В этой связи сервисы обмена данными с Государственной таможенной службой временно не будут работать.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.
О технических работах
Технические работы в Государственной казначейской службе Украины начнутся 22 марта в 10:30 и продлятся ориентировочно четыре часа.
В этот период услуги информационного обмена с Государственной таможенной службой будут временно недоступны. Чтобы избежать задержек в таможенном оформлении, налогоплательщикам рекомендовано заблаговременно осуществить авансовые платежи на депозитные счета Казначейства, открытые для Гостаможслужбы и ее территориальных органов.
Напомним, в конце прошлого года Гостаможслужба внедрила новую автоматизированную систему таможенного оформления, запустив автоматический режим выполнения таможенных формальностей во всех пунктах пропуска на государственной границе. Это позволило осуществлять таможенное оформление деклараций без участия должностных лиц.
Ожидается, что автоматизация значительно ускорит процесс таможенного оформления, минимизирует влияние человеческого фактора и повысит прозрачность процедур, что в свою очередь будет способствовать снижению коррупционных рисков.