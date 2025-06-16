Криптовалюти, гольф-клуби, роялті: Трамп повідомив про дохід у понад 600 мільйонів

Президент США Дональд Трамп оприлюднив звіт про свої фінансові доходи. Його статки за 2024 рік, за офіційними даними, перевищили $600 мільйонів, а загальна вартість активів сягнула мінімум $1,6 мільярда. Криптовалюта, розкішні гольф-клуби та прибуткові бізнес-угоди по всьому світу стали ключовими драйверами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Як цифрові активи примножили багатство Трампа?

Щорічна декларація, що охоплює 2024 календарний рік, демонструє, що захоплення Трампа криптовалютами принесло йому значні прибутки. Попри передачу бізнесу до трастового фонду під управлінням його дітей, більшість доходів зрештою надходить йому, що викликає дискусії щодо можливих конфліктів інтересів. Особливо це стосується криптовалютного сектору, де деякі підприємства отримали вигоду від змін у політиці США під час його президентства.

$TRUMP: мем-монета, що принесла мільйони

Мем-монета $TRUMP, випущена на початку року, виявився надзвичайно прибутковою. Вона згенерувала близько $320 мільйонів у вигляді комісій, хоча точний розподіл цих коштів між організацією Трампа та партнерами залишається невідомим. Крім того, родина Трампа активно займається майнінгом біткоїнів та інвестуванням у біржові фонди цифрових активів (ETF).

У звіті також зазначено:

прибуток у $57,35 мільйона від продажу токенів World Liberty;

володіння 15,75 мільярда токенів, що знаходяться в управлінні його трасту;

право власності на успішну соціальну медіаплатформу Truth Social.

Гольф та нерухомість — стабільний потік доходів Трампа

Окрім криптовалют, традиційні активи Трампа продовжують приносити значний прибуток. Він задекларував понад $12 мільйонів доходу від відсотків та дивідендів з пасивних інвестицій на загальну суму понад $211 мільйонів.

Гольф-клуби Трампа у Флориді — Jupiter, Doral та West Palm Beach, а також його розкішний приватний клуб Мар-а-Лаго — принесли мінімум $217,7 мільйона доходу. А флагманський гольф-центр у Майамі, Trump National Doral з його легендарним полем Blue Monster, став найбільшим джерелом доходу сім'ї, додавши до скарбниці $110,4 мільйона.

Закордонні активи та роялті

Сімейний бізнес Трампа у різних країнах світу активно поповнює його активи, зокрема він отримав:

$5 мільйонів ліцензійних зборів від проекту у В'єтнамі;

$10 мільйонів за розробку проекту в Індії;

майже $16 мільйонів ліцензійних зборів від проекту в Дубаї.

Крім того, Трамп продовжує отримувати значні роялті від різноманітних угод:

$1 , 3 мільйона від Greenwood Bible;

мільйона від $2 , 8 мільйона від Trump Watches;

$2 , 5 мільйона від Trump Sneakers and Fragrances.

Нагадаємо, мем-монета президента США зросла більш ніж на 60% після інформації, що 220 найбільших покупців криптовалюти $TRUMP буде запрошено на приватну урочисту вечерю у гольф-клубі Trump National Golf Club з Дональдом Трампом.