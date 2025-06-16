Криптовалюты, гольф-клубы, роялти: Трамп сообщил о доходе более 600 миллионов

Президент США Дональд Трамп обнародовал отчет о своих финансовых доходах. Его состояние за 2024 год, по официальным данным, превысило $600 миллионов, а общая стоимость активов достигла минимум $1,6 миллиарда. Криптовалюта, роскошные гольф-клубы и прибыльные бизнес-соглашения по всему миру стали ключевыми драйверами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Как цифровые активы приумножили богатство Трампа?

Ежегодная декларация, охватывающая 2024 календарный год, демонстрирует, что увлечение Трампа криптовалютами принесло ему значительные прибыли. Несмотря на передачу бизнеса в трастовый фонд под управлением его детей, большинство доходов в конечном итоге поступает ему, что вызывает дискуссии о возможных конфликтах интересов. Особенно это касается криптовалютного сектора, где некоторые предприятия извлекли выгоду из изменений в политике США во время его президентства.

$TRUMP: мем-монета, принесшая миллионы

Мем-монета $TRUMP, выпущенная в начале года, оказалась очень прибыльной. Она сгенерировала около $320 миллионов в виде комиссий, хотя точное распределение этих средств между организацией Трампа и партнерами остается неизвестным. Кроме того, семья Трампа активно занимается майнингом биткоинов и инвестированием в биржевые фонды цифровых активов (ETF).

В отчете также указано:

прибыль в $57,35 миллиона от продажи токенов World Liberty;

владение 15,75 миллиардами токенов, находящихся в управлении его траста;

право собственности на успешную социальную медиаплатформу Truth Social.

Гольф и недвижимость – стабильный поток доходов Трампа

Кроме криптовалют, традиционные активы Трампа продолжают приносить значительную прибыль. Он задекларировал более $12 миллионов дохода от процентов и дивидендов пассивных инвестиций на общую сумму свыше $211 миллионов.

Гольф-клубы Трампа во Флориде – Jupiter, Doral и West Palm Beach, а также его роскошный частный клуб Мар-а-Лаго – принесли минимум $217,7 миллиона дохода. А флагманский гольф-центр в Майами, Trump National Doral с его легендарным полем Blue Monster, стал самым большим источником дохода семьи, прибавив в казну $110.4 миллиона.

Зарубежные активы и роялти

Семейный бизнес Трампа в разных странах мира активно пополняет его активы, в частности он получил:

$5 миллионов лицензионных сборов от проекта во Вьетнаме;

$10 миллионов за разработку проекта в Индии;

около $16 миллионов лицензионных сборов от проекта в Дубае.

Кроме того, Трамп продолжает получать значительные роялти от различных сделок:

$ 1,3 миллиона от Greenwood Bible;

от $ 2,8 миллиона ​ от Trump Watches;

$ 2,5 миллиона от Trump Sneakers and Fragrances.

Напомним, м эм - монета президента США выросла более нож на 60% после информации , что 220 крупнейших покупателей криптовалюты $TRUMP будет приглашено на частную торжественное ужин в гольф - клубе Trump National Golf Club из Дональдом Трампом .