Компания Трампа построит во Вьетнаме гольф-клуб за 1,5 млрд долларов

Компания Trump Organization, принадлежащая Дональду Трампу, 21 мая проведет церемонию закладки фундамента роскошного гольф-курорта вблизи столицы Вьетнама Ханоя. Проект стоимостью 1,5 млрд долларов будет включать три поля для гольфа на 18 лунок и жилой комплекс. Завершить строительство планируют завершить в 2027 году

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

Правительство Вьетнама одобрило план на прошлой неделе, и церемонию посетит сын президента США Эрик Трамп. Местные власти провинции Хингйен, где будет построен гольф-клуб, также пригласили на мероприятие лидеров Вьетнама, включая председателя правящей партии То Лама, родившегося в этой провинции.

Помимо церемонии Эрик Трамп также намерен встретиться в четверг с официальными лицами Хошимина, чтобы обсудить планы строительства возможного небоскреба в южном деловом центре Вьетнама.

"Вьетнам имеет огромный потенциал для роскошного гостеприимства и развлечений. Мы невероятно рады выйти на этот динамичный рынок", – заявил в октябре Эрик Трамп, старший вице-президент Trump Organization, когда семейный бизнес президента объявил о партнерстве с вьетнамской фирмой недвижимости Kinhbac City.

Стратегическое сотрудничество, условия которого не разглашаются, будет сосредоточено на развитии пятизвездочных отелей, полей для гольфа чемпионского уровня, а также роскошных жилых комплексов во Вьетнаме, говорится в заявлении консорциума, сделанном в октябре.

Неясно, как два партнера делят расходы и доходы и какие условия установлены для использования франшизы Трампа.

Что известно о Trump Organization?

Trump Organization — фирма-конгломерат, принадлежащая Дональду Трампу. Занимается недвижимостью, инвестированием, брокерскими продажами и маркетингом, а также управлением недвижимостью. Компания владеет, управляет, инвестирует и развивает жилую недвижимость, гостиницы, курорты, жилые башни, а также поля для гольфа в разных странах, а также владеет несколькими сотнями тысяч квадратных футов (несколько гектаров) недвижимости Манхэттена.

Кроме того, Trump Organization является производителем мужской одежды под брендом Donald Trump и женского ряда одежды под брендом Ivanka Trump.

Ранее сообщалось, что майнинговая компания Hut 8 объединится с сыновьями президента США Дональда Трампа Эриком и Дональдом-младшим для запуска компании по майнингу биткоинов под названием American Bitcoin.