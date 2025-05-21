Компанія Трампа побудує у В'єтнамі гольф-клуб за 1,5 млрд доларів

Компанія Trump Organization, яка належить Дональду Трампу, 21 травня проведе церемонію закладки фундаменту розкішного гольф-курорту неподалік столиці В'єтнаму Ханоя. Проект вартістю 1,5 мільярда доларів включатиме три поля для гольфу на 18 лунок і житловий комплекс. Завершити будівництво планують завершити в 2027 році

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Уряд В'єтнаму схвалив план минулого тижня, і церемонію відвідає син президента США Ерік Трамп. Місцева влада провінції Хінгйєн, де буде побудований гольф-клуб, також запросила на захід лідерів В'єтнаму, включаючи голову правлячої Комуністичної партії То Лама, який народився в цій провінції.

Крім церемонії, Ерік Трамп також має намір зустрітися в четвер з офіційними особами Хошимина, щоб обговорити плани будівництва можливого хмарочоса у південному діловому центрі В'єтнаму.

"В'єтнам має величезний потенціал для розкішної гостинності та розваг. Ми неймовірно раді вийти на цей динамічний ринок ", - заявив у жовтні Ерік Трамп, старший віце-президент Trump Organization, коли сімейний бізнес президента оголосив про партнерство з в'єтнамською фірмою нерухомості Kinhbac City.

Стратегічне співробітництво, умови якого не розголошуються, "буде зосереджено на розвитку п'ятизіркових готелів, полів для гольфу чемпіонського рівня, а також розкішних житлових комплексів у В'єтнамі", — йдеться у заяві консорціуму, зробленій у жовтні.

Неясно, як два партнери ділять витрати та доходи, та які умови встановлені для використання франшизи Трампа.

Що відомо про Trump Organization?

Trump Organization — фірма-конгломерат, яка належить Дональду Трампу. Займається нерухомістю, інвестуванням, брокерськими продажами й маркетингом, а також управлінням нерухомістю. Компанія володіє, управляє, інвестує і розвиває житлову нерухомість, готелі, курорти, житлові вежі, а також поля для гольфу в різних країнах, а також володіє кількома сотнями тисяч квадратних футів (кілька гектарів) нерухомості Манхеттену.

Крім того, Trump Organization є виробником чоловічого одягу під брендом Donald Trump й жіночого ряду одягу під брендом Ivanka Trump.

Раніше повідомлялося, що майнінгова компания Hut 8 об'єднається із синами президента США Дональда Трампа Еріком та Дональдом-молодшим для запуску компанії з майнінгу біткоїнів під назвою American Bitcoin.