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На енергопроєкти видано майже 90 млн євро кредитів від Ощадбанку: що відомо

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Ощадбанк видав кредитів майже на 90 млн євро на енергетичні проєкти. / Depositphotos

За неповні шість місяців 2025 року для реалізації енергопроєктів Ощадбанк уклав кредитних угод з підприємствами великого корпоративного бізнесу на 87 млн євро, що майже удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

За даними Національного банку України, з 1 червня 2024 по 25 травня 2025 року банками було надано кредитів та відкрито лімітів для реалізації енергетичних проєктів на суму 18,2 млрд грн, а це понад 705 МВт потужностей генерації. Частка Ощадбанку в цьому обсязі енергопроєктів становить 30%.

«Великий клієнтський портфель і сталий досвід роботи на енергоринку дозволяють Ощаду відстежувати, як змінюються тренди на інвестиції в енергетику. Якщо у 2024 році 70% профінансованих нами проєктів становила газопоршнева генерація, то у 2025 році 50% проєктів – це установки зберігання енергії, а 40% — вітрогенерація. Стабілізація роботи енергосистеми, зміна ціни на газ та обсяги його запасів стимулювали бізнес переорієнтуватись на технології, які виглядають більш цікавими в довгостроковій перспективі», — заявив директор департаменту розвитку і підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку Євген М’ячин на форумі Energy Club "Енергосистема імені споживача".

За підсумками чотирьох місяців 2025 року частка Ощадбанку у фінансуванні підприємств власне енергетичної галузі становить 32%. 

Нагадаємо, Ощадбанк у співпраці з ЄБРР запустив нову програму підтримки енергоефективності для фізичних осіб – ESSF. У рамках програми Ощаду “Нова енергія” вже видано дві перші позики.

Автор:
Тетяна Ковальчук