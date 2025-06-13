Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,02

EUR

48,08

+0,63

Наличный курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,25

48,00

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На энергопроекты выдано почти 90 млн евро кредитов от Сбербанка: что известно

гривны
Ощадбанк выдал кредиты почти на 90 млн евро на энергетические проекты. / Depositphotos

За неполные шесть месяцев 2025 года для реализации энергопроектов Ощадбанк заключил кредитных соглашений с предприятиями крупного корпоративного бизнеса на 87 млн. евро, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

По данным Национального банка Украины, с 1 июня 2024 по 25 мая 2025 года банками были предоставлены кредиты и открыты лимиты для реализации энергетических проектов на сумму 18,2 млрд грн, а это более 705 МВт мощностей генерации. Доля Ощадбанка в этом объеме энергопроектов составляет 30%.

«Большой клиентский портфель и постоянный опыт работы на энергорынке позволяют сберегать отслеживать, как меняются тренды на инвестиции в энергетику. Если в 2024 году 70% профинансированных нами проектов составляла газопоршневая генерация, то в 2025 году 50% проектов – это установки хранения энергии, а 40% – ветрогенерация. Стабилизация работы энергосистемы, изменение цены на газ и объем его запасов стимулировали бизнес переориентироваться на технологии, которые выглядят более интересными в долгосрочной перспективе», — заявил директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Сбербанка Евгений Мячин на форуме Energy Club "Энергосистема имени потребителя".

По итогам четырех месяцев 2025 года доля Ощадбанка в финансировании предприятий собственно энергетической отрасли составляет 32%.

Напомним, Ощадбанк в сотрудничестве с ЕБРР запустил новую программу поддержки энергоэффективности для физических лиц – ESSF. В рамках программы Ощад "Новая энергия" уже выданы два первых займа.

Автор:
Татьяна Ковальчук