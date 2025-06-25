НБУ встановив мінімальний запас міцності для банків

Національний банк України продовжує адаптацію банківського регулювання до європейських стандартів. З 1 вересня 2025 року для банків, а з 1 квітня 2026 року — для банківських груп запроваджується мінімальне значення коефіцієнта левериджу на рівні 3%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Рішення ухвалене за результатами аналізу тестових розрахунків, які банки почали подавати ще у квітні 2025 року. Національний банк провів калібрування отриманих даних і визначив норматив, що відповідає найкращим європейським практикам.

Для забезпечення плавного переходу до нових вимог регулятор також продовжив тестовий період на один місяць — до кінця серпня 2025 року. Протягом цього періоду банки мають здійснювати щоденні розрахунки коефіцієнта левериджу.

Запровадження такого мінімального нормативу має на меті підвищити фінансову стійкість банків, посилити стабільність банківського сектору загалом і зробити українське регулювання ближчим до правил Європейського Союзу. Це важливий крок у напрямку фінансової інтеграції та модернізації банківського нагляду.

Додамо, леверидж (leverage) — це фінансовий показник, який відображає співвідношення між капіталом банку (або компанії) і його зобов’язаннями. Простими словами, він показує, скільки грошей позичено в порівнянні з власними коштами.

У банківському контексті, коефіцієнт левериджу — це частка власного капіталу банку до його загальних активів (іноді з певними регуляторними уточненнями), без урахування ризиковості цих активів.

Нагадаємо, нещодавно НБУ оновив Правила організації статистичної звітності, доповнивши їх новими вимогами та адаптувавши до змін у законодавстві. Серед ключових нововведень – запровадження восьми нових типів звітних файлів. Вони охоплюють інформацію про касові обороти небанківських установ, виконання та вплив секторальних санкцій, взаємодію з фінансовими установами РФ, а також розрахунок коефіцієнта левериджу й регулятивного капіталу як на індивідуальній, так і на консолідованій основі.