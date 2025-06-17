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НБУ оновив правила подання статистичної звітності: що змінилось

НБУ
НБУ адаптує вимоги до нового законодавства / Depositphotos

Національний банк України вніс зміни до Правил організації статистичної звітності, щоб привести їх у відповідність до чинного законодавства та посилити ефективність виконання регуляторних і наглядових функцій. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Що змінилося для банків і фінансових установ

Національний банк оновив Правила організації статистичної звітності, доповнивши їх новими вимогами та адаптувавши до змін у законодавстві.

Серед ключових нововведень – запровадження восьми нових типів звітних файлів. Вони охоплюють інформацію про касові обороти небанківських установ, виконання та вплив секторальних санкцій, взаємодію з фінансовими установами РФ, а також розрахунок коефіцієнта левериджу й регулятивного капіталу як на індивідуальній, так і на консолідованій основі.

Також змінено періодичність подання деяких форм звітності:

  • дані про залишки та міжбанківські операції тепер подаватимуться щомісяця замість кожні десять днів;
  • статистика платіжних операцій для оцінки ризиків – щомісяця замість щокварталу.

Окремо уточнено дедлайн подання даних про операції з нерезидентами (до 17:00 наступного робочого дня) та визначено строки для внесення змін у п’ять форм звітності на запит звітувальників.

Також НБУ оновив правила статистичної звітності, уточнивши назви та параметри показників у ряді звітних файлів. Також визначено порядок підписання звітності фізичними особами-підприємцями, критерії суттєвості помилок для небанківських надавачів платіжних послуг та інші технічні зміни.

Зміни затверджено постановою №61 від 13 червня 2025 року, яка набирає чинності з 31 липня 2025 року. Подання звітності за оновленими правилами стартує з 1 серпня 2025 року, якщо інші дати не передбачені окремо.

Нагадаємо, у травні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася з 825 до 820. Показник кількості банків залишився незмінним — 60 установ.

Автор:
Ольга Опенько