Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

+0,08

EUR

48,07

+0,37

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,35

48,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ обновил правила подачи статистической отчетности: что изменилось

НБУ
НБУ адаптирует требования к новому законодательству / Depositphotos

Национальный банк Украины внес изменения в правила организации статистической отчетности, чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством и усилить эффективность выполнения регуляторных и надзорных функций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Что изменилось для банков и финансовых учреждений

Национальный банк обновил правила организации статистической отчетности, дополнив их новыми требованиями и адаптировав к изменениям в законодательстве.

Среди ключевых новшеств – введение восьми новых типов отчетных файлов. Они охватывают информацию о кассовых оборотах небанковских учреждений, выполнении и влиянии секторальных санкций, взаимодействии с финансовыми учреждениями РФ, а также расчете коэффициента левериджа и регулятивного капитала как на индивидуальной, так и на консолидированной основе.

Также изменена периодичность представления некоторых форм отчетности:

  • данные об остатках и межбанковских операциях теперь будут подаваться ежемесячно вместо каждые десять дней;
  • статистика платежных операций для оценки рисков – ежемесячно вместо ежеквартально.

Отдельно уточнено дедлайн представление данных об операциях с нерезидентами (до 17:00 следующего рабочего дня) и определены сроки для внесения изменений в пять форм отчетности по запросу отчетчиков.

Также НБУ обновил правила статистической отчетности, уточнив названия и параметры показателей в ряде отчетных файлов. Также определен порядок подписания отчетности физическими лицами-предпринимателями, критерии существенности ошибок для небанковских поставщиков платежных услуг и другие технические изменения.

Изменения утверждены постановлением №61 от 13 июня 2025 года, которое вступает в силу 31 июля 2025 года. Представление отчетности по обновленным правилам стартует с 1 августа 2025 года, если другие даты не предусмотрены отдельно.

Напомним, в мае 2025 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 825 до 820. Показатель количества банков остался неизменным — 60 учреждений.

Автор:
Ольга Опенько