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НБУ обновил правила подачи статистической отчетности: что изменилось
Национальный банк Украины внес изменения в правила организации статистической отчетности, чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством и усилить эффективность выполнения регуляторных и надзорных функций.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Что изменилось для банков и финансовых учреждений
Национальный банк обновил правила организации статистической отчетности, дополнив их новыми требованиями и адаптировав к изменениям в законодательстве.
Среди ключевых новшеств – введение восьми новых типов отчетных файлов. Они охватывают информацию о кассовых оборотах небанковских учреждений, выполнении и влиянии секторальных санкций, взаимодействии с финансовыми учреждениями РФ, а также расчете коэффициента левериджа и регулятивного капитала как на индивидуальной, так и на консолидированной основе.
Также изменена периодичность представления некоторых форм отчетности:
- данные об остатках и межбанковских операциях теперь будут подаваться ежемесячно вместо каждые десять дней;
- статистика платежных операций для оценки рисков – ежемесячно вместо ежеквартально.
Отдельно уточнено дедлайн представление данных об операциях с нерезидентами (до 17:00 следующего рабочего дня) и определены сроки для внесения изменений в пять форм отчетности по запросу отчетчиков.
Также НБУ обновил правила статистической отчетности, уточнив названия и параметры показателей в ряде отчетных файлов. Также определен порядок подписания отчетности физическими лицами-предпринимателями, критерии существенности ошибок для небанковских поставщиков платежных услуг и другие технические изменения.
Изменения утверждены постановлением №61 от 13 июня 2025 года, которое вступает в силу 31 июля 2025 года. Представление отчетности по обновленным правилам стартует с 1 августа 2025 года, если другие даты не предусмотрены отдельно.
Напомним, в мае 2025 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 825 до 820. Показатель количества банков остался неизменным — 60 учреждений.