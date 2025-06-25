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НБУ установил минимальный запас прочности для банков

НБУ
С сентября банки будут работать с новым нормативом левериджа / НБУ

Национальный банк Украины продолжает адаптацию банковского регулирования к европейским стандартам. С 1 сентября 2025 года для банков, а с 1 апреля 2026 года для банковских групп вводится минимальное значение коэффициента левериджа на уровне 3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Решение принято по результатам анализа тестовых расчетов, которые банки начали представлять еще в апреле 2025 года. Национальный банк провел калибровку полученных данных и определил норматив, отвечающий лучшим европейским практикам.

Для обеспечения плавного перехода к новым требованиям регулятор также продлил тестовый период на один месяц — до конца августа 2025 г. в течение этого периода банки должны осуществлять ежедневные расчеты коэффициента левериджа.

Введение такого минимального норматива — повысить финансовую устойчивость банков, усилить стабильность банковского сектора в целом и сделать украинское регулирование ближе к правилам Европейского Союза. Это важный шаг в направлении финансовой интеграции и модернизации банковского надзора.

Напомним, недавно НБУ обновил Правила организации статистической отчетности, дополнив их новыми требованиями и адаптировав к изменениям в законодательстве. Среди ключевых новшеств – введение восьми новых типов отчетных файлов. Они охватывают информацию о кассовых оборотах небанковских учреждений, выполнении и влиянии секторальных санкций, взаимодействии с финансовыми учреждениями РФ, а также расчете коэффициента левериджа и регулятивного капитала как на индивидуальной, так и на консолидированной основе.

Автор:
Татьяна Гойденко