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Три нефинансовых учреждения потеряли лицензии: в чем причина

Три нефинансовых учреждения потеряли лицензии: в чем причина
НБУ применил меры влияния.

Национальный банк Украины применил меры влияния в виде отзыва лицензий на деятельность финансовой компании к трем небанковским финансовым учреждениям: ООО "Финансовая компания "НСТ Груп", ООО "Альтафинанс" и ООО "Вольтер Капитал".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О мерах воздействия

Напомним, что 16 декабря 2024 года Национальный банк применил к ООО "Финансовая компания "НСТ Груп" и ООО "Альтафинанс" меры влияния в виде требования принять меры по устранению нарушений, выявленных во время надзора, и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 13 января 2025 года.

Основанием для принятия этих решений стало нарушение финансовыми учреждениями пруденциального требования по соблюдению норматива левериджа (финмеханизма управления формированием прибыли, базирующегося на соотношении отдельных видов капитала или расходов).

9 декабря 2024 года Национальный банк применил к ООО "Вольтер Капитал" меру влияния в виде требования принять меры по устранению нарушений, выявленных во время надзора, и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 6 января 2025 года. Основанием для этого решения стало нарушение финансовым учреждением пруденциального требования относительно достаточности собственного капитала.

Напомним, Национальный банк   отменил лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС "Езуч" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного обращения.

Добавим, НБУ разрешил страховой компании выйти из рынка через выполнение страхового портфеля и исключил брокера из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основе поданного им заявления.

Автор:
Ольга Опенько